Fallout 4: Neuer Best Buddies Trailer zeigt Aaron Moten an der Seite von Vault Boy

Mit dem Best Buddies Trailer liefert Fallout einen frischen Blick auf das Zusammenspiel zwischen Schauspieler Aaron Moten und dem ikonischen Vault Boy.
Die kurze Sequenz spielt mit der Frage, wie es wäre, den Alltag mit dem fröhlichen Maskottchen der Reihe zu teilen. Die Antwort fällt genauso unberechenbar aus wie das Ödland selbst und setzt auf eine Mischung aus Slapstick, Nostalgie und dem typischen Fallout‑Tonfall.
Kommentare
Hätte ihn mit den gelben Haaren fast nicht mehr erkannt.
Also den Schauspieler, nicht Vault Boy ^^
Sehr gutes Marketing mMn.
Problem bleibt nur, dass man aktuell kein New Vegas oder Fallout 3-Remaster hat, dass man damit bewerben könnte.
Aaron Moten hat vor Fallout in der Netflix-Kiffer-Serie „Disjointed“ mitgespielt. Wer Fallout durch hat, kann sich Disjointed ja vielleicht mal anschauen.
Geiler Trailer😅
Da bekommt man sofort Bock…. wie geil doch Fallout 4 aussieht, echt Bombe.
Das Löffel V.A.T.S. ist die Krönung🤣
Fallout for ever, beste Spiele Serie!
Ja ganz witzig 🙂
Bei dem Trailer kommen Erinnerungen hoch.