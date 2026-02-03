Fallout 4: Neuer Best Buddies Trailer zeigt Aaron Moten an der Seite von Vault Boy

Image: - - - -

Im Fallout Best Buddies Trailer erlebt ihr Aaron Moten in einer chaotisch‑charmanten WG mit Vault Boy, die den Geist des Ödlands mit Humor, Überraschungen und jeder Menge Retro‑Charme einfängt.

Mit dem Best Buddies Trailer liefert Fallout einen frischen Blick auf das Zusammenspiel zwischen Schauspieler Aaron Moten und dem ikonischen Vault Boy.

Die kurze Sequenz spielt mit der Frage, wie es wäre, den Alltag mit dem fröhlichen Maskottchen der Reihe zu teilen. Die Antwort fällt genauso unberechenbar aus wie das Ödland selbst und setzt auf eine Mischung aus Slapstick, Nostalgie und dem typischen Fallout‑Tonfall.

