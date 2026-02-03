Fallout 4: Neuer Best Buddies Trailer zeigt Aaron Moten an der Seite von Vault Boy

Im Fallout Best Buddies Trailer erlebt ihr Aaron Moten in einer chaotisch‑charmanten WG mit Vault Boy, die den Geist des Ödlands mit Humor, Überraschungen und jeder Menge Retro‑Charme einfängt.

Mit dem Best Buddies Trailer liefert Fallout einen frischen Blick auf das Zusammenspiel zwischen Schauspieler Aaron Moten und dem ikonischen Vault Boy.

Die kurze Sequenz spielt mit der Frage, wie es wäre, den Alltag mit dem fröhlichen Maskottchen der Reihe zu teilen. Die Antwort fällt genauso unberechenbar aus wie das Ödland selbst und setzt auf eine Mischung aus Slapstick, Nostalgie und dem typischen Fallout‑Tonfall.

6 Kommentare Added

  1. DrFreaK666 203765 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.02.2026 - 10:33 Uhr

    Hätte ihn mit den gelben Haaren fast nicht mehr erkannt.
    Also den Schauspieler, nicht Vault Boy ^^

  2. AnCaptain4u 252375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.02.2026 - 10:33 Uhr

    Sehr gutes Marketing mMn.
    Problem bleibt nur, dass man aktuell kein New Vegas oder Fallout 3-Remaster hat, dass man damit bewerben könnte.

  3. Bootie Sweat 16960 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.02.2026 - 10:40 Uhr

    Aaron Moten hat vor Fallout in der Netflix-Kiffer-Serie „Disjointed“ mitgespielt. Wer Fallout durch hat, kann sich Disjointed ja vielleicht mal anschauen.

  4. Senseo Mike 92380 XP Posting Machine Level 1 | 03.02.2026 - 10:46 Uhr

    Geiler Trailer😅
    Da bekommt man sofort Bock…. wie geil doch Fallout 4 aussieht, echt Bombe.
    Das Löffel V.A.T.S. ist die Krönung🤣
    Fallout for ever, beste Spiele Serie!

