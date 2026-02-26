Fallout 4: Switch 2 vs. PS4 vs. PS5 – Grafikvergleich zeigt klare Unterschiede

Fallout 4 im Switch 2 vs. PS4 vs. PS5 Grafikvergleich. Das Video zeigt klare Unterschiede zwischen den Plattformen.

Bethesda bringt Fallout 4 auf die Nintendo Switch 2 – und die neue Version überrascht mit gleich drei Grafikmodi, die sich deutlich voneinander unterscheiden.

Im direkten Vergleich mit PS4 und PS5 zeigt sich, wie flexibel das Spiel inzwischen skaliert und wie viel Spielraum die Switch 2‑Hardware bietet.

Auf der neuen Nintendo‑Konsole stehen 30fps, 40fps und 60fps zur Auswahl. Der 30fps‑Modus zielt auf höhere Detailstufen und rendert in 1440p, während der 60fps‑Modus auf dynamisches 1080p und reduzierte Einstellungen zurückgeht – technisch näher an der PS4‑Konfiguration. Der 40fps‑Modus liegt dazwischen: ähnliche Grafikqualität wie der 30fps‑Modus, aber mit einer festen 1080p‑Ausgabe.

Im Vergleich dazu liefert die PS4 weiterhin ihr bekanntes 1080p‑Erlebnis, während die PS5 mit ihrer Next‑Gen‑Version deutlich höhere Auflösungen, bessere Texturen und stabilere Performance bietet.

Die Switch‑2‑Version positioniert sich damit als überraschend flexibler Mittelweg: nicht so scharf und sauber wie PS5, aber mit mehr Optionen und besserer Performance als die alte PS4‑Fassung.