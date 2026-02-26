Fallout 4: Switch 2 vs. PS4 vs. PS5 – Grafikvergleich zeigt klare Unterschiede

Bethesda bringt Fallout 4 auf die Nintendo Switch 2 – und die neue Version überrascht mit gleich drei Grafikmodi, die sich deutlich voneinander unterscheiden.
Im direkten Vergleich mit PS4 und PS5 zeigt sich, wie flexibel das Spiel inzwischen skaliert und wie viel Spielraum die Switch 2‑Hardware bietet.
Auf der neuen Nintendo‑Konsole stehen 30fps, 40fps und 60fps zur Auswahl. Der 30fps‑Modus zielt auf höhere Detailstufen und rendert in 1440p, während der 60fps‑Modus auf dynamisches 1080p und reduzierte Einstellungen zurückgeht – technisch näher an der PS4‑Konfiguration. Der 40fps‑Modus liegt dazwischen: ähnliche Grafikqualität wie der 30fps‑Modus, aber mit einer festen 1080p‑Ausgabe.
Im Vergleich dazu liefert die PS4 weiterhin ihr bekanntes 1080p‑Erlebnis, während die PS5 mit ihrer Next‑Gen‑Version deutlich höhere Auflösungen, bessere Texturen und stabilere Performance bietet.
Die Switch‑2‑Version positioniert sich damit als überraschend flexibler Mittelweg: nicht so scharf und sauber wie PS5, aber mit mehr Optionen und besserer Performance als die alte PS4‑Fassung.
Richtig gut von Bethesda optimiert, sehr starke Leistung von der Switch 2, deutlich besser als die PS4 Version, da freut man sich schon auf die Zukunft (wenn man bedenkt was für Spiele auf der PS4/XOne technisch möglich sind, die SW2 aber deutlich stärker ist ☺️).
Die Unterschiede zur PS5 (dann auch zur XSX) sind wirklich maginal, ich habe es gestern bereits angeschaut, teilweise finde ich das es irgendwie auf der SW2 besser aussieht, den Auflösungsunterschied kann man fast nicht erkennen (im Spielbetrieb), in der Weitsicht kann man das schon deutlicher erkennen.
Hab mir die Switch 2 gestern geholt aber bleibe dabei wie zu Switch 1 Zeiten, exclusives da und alles andere auf meiner Xsx 😁. Mobile oder nicht (extra n Spiel nochmal da kaufen) die Switch 2 war mir zu teuer die bleibt Zuhause 😂 aber gibt auch genug die nur Nintendo Konsolen haben, für die ist es super 👍
Da lob ich mir immer Play Anywhere.
Ist jetzt nicht das beste Spiel für solch ein Video, aber die Switch 2 Version tut gut performen.
Finde sieht nicht schlecht aus auf der Switch
Kann die hardware ja doch was
In dem Video ist Xbox nichtmal Thema, sondern nur Playstation und Switch? Wir sind hier aber auf Xbox Dynasty, right? Weder Multi Dynasty noch Switch Dynasty und auch nicht Playstation Dynasty… wenn wenigstens alle Plattformen im Video verglichen würden, okay… aber was interessiert mich als Xbox Spieler, wie ein 10 Jahre altes Spiel auf Switch und Playstation im Vergleich läuft?! Finde ich nicht gut, XBOX Dynasty…. finde ich nicht gut.
Über den Tellerrand schauen ist aber richtig und wichtig. 🖖
Ob man jetzt wirklich 1440p auf einem 7.9″-Panel braucht, sei dahingestellt, aber natürlich gibt es bei der Switch 2 auch den stationären Modus mit Bildausgabe auf einem großen Monitor/TV.
Sieht ja ganz gut auf der Sw2 aus.