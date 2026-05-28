Fallout 4: Update erweitert Creations-Speicher massiv auf Xbox, PlayStation und PC

Fallout 4 erhält mit dem aktuellsten Update eine umfangreiche Überarbeitung des Creations-Systems. Im Fokus steht eine deutliche Erweiterung des verfügbaren Speichers auf allen Plattformen sowie eine Reihe von Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen.

Auf Xbox wird der Creations-Speicher spürbar erhöht. Auf Xbox One stehen künftig bis zu 15 GB zur Verfügung, während Xbox Series X|S sogar auf bis zu 100 GB skalieren kann.

Allerdings werden installierte Creations nach dem ersten Start nach dem Update zurückgesetzt, sodass Inhalte erneut heruntergeladen werden müssen. Spieler können ihre Inhalte entweder über ein gespeichertes Load-Order-Profil im Creations-Menü oder über einen Spielstand nach dem Anniversary-Update vom 10.11.2025 wiederherstellen.

Auch auf PlayStation 5 wird der Speicher für Creations auf rund 15 GB erweitert. Im Gegensatz dazu bleiben installierte Inhalte nach dem Update erhalten, sodass keine zusätzlichen Schritte notwendig sind. Auf PlayStation 4 wird der Speicher ebenfalls auf etwa 16 GB erhöht, allerdings können technische Einschränkungen der Hardware zu Abweichungen zwischen Download- und tatsächlichem Speicherverbrauch führen.

Neben den Speicheranpassungen bringt das Update eine Reihe von Fehlerbehebungen für alle Plattformen. Dazu zählen unter anderem Fixes für Endlos-Ladebildschirme beim Login in das Creations-Menü, Abstürze beim Download auf PlayStation sowie Probleme beim gleichzeitigen Herunterladen mehrerer Inhalte.

Auch spezifische Fehler innerhalb von Creations wurden behoben, darunter Probleme mit dem „Bunker Home Pack“, der „Enclave Remnants“-Creation sowie UI-Fehler wie „LOOKUP FAILED!“ in der Spieloberfläche.

Mit dem Update verbessert Bethesda die Stabilität des Creations-Systems deutlich und schafft gleichzeitig mehr Raum für umfangreichere Inhalte auf allen Plattformen.