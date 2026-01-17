Fallout 4: Zwei New Vegas‑Kultwaffen kehren zurück

Fallout 4 bekommt kostenloses „Revenge of the Van Graffs“‑Creation – zwei New Vegas‑Kultwaffen kehren zurück.

Fans von Fallout: New Vegas dürfen sich freuen: Die neue kostenlose Creation „Revenge of the Van Graffs“ bringt zwei ikonische Energiewaffen zurück nach Fallout 4.

Spieler können sich sowohl den Laser RCW als auch den Plasma Defender sichern – zwei Klassiker, die eng mit den berüchtigten Van Graffs verbunden sind.

Die Creation steht kostenlos für PC und Xbox zur Verfügung und erweitert das Arsenal um zwei stilechte Retro‑Waffen, die sowohl optisch als auch spielerisch an ihre New‑Vegas‑Versionen erinnern. Perfekt für alle, die ihr Commonwealth‑Abenteuer mit etwas Mojave‑Nostalgie aufpeppen wollen.

