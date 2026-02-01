Fallout 5: Ex‑Skyrim‑Designer wäre „schockiert“, wenn es nicht in Amerika spielt

Bruce Nesmith, ehemaliger Lead Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim, hat in einem neuen Interview über seine Erwartungen an Fallout 5 gesprochen – und seine Aussagen treffen einen Nerv in der Community. Für ihn ist klar: Die Hauptreihe wird weiterhin in Amerika spielen.
„Ich habe keine Ahnung, wo Fallout 5 spielen wird, aber es wird in Amerika sein. Ich wäre schockiert, wenn nicht.“
Damit bestätigt Nesmith eine weit verbreitete Annahme: Fallout ist als Serie so stark in der amerikanischen Retro‑Futurismus‑Ästhetik verankert, dass ein radikaler Ortswechsel unwahrscheinlich wirkt.
Tokio als Traum‑Setting – Kaiju inklusive
Trotzdem verrät Nesmith, wohin er persönlich gehen würde, wenn er freie Wahl hätte:
„Ich würde wahrscheinlich nach Asien gehen. Ich denke, Tokio wäre großartig. Man könnte Kaiju einbauen, und das würde sich sehr natürlich für die Serie anfühlen.“
Ein Fallout in Tokio – mit Mutanten‑Kaiju, Neon‑Ruinen und einer völlig anderen kulturellen Fallout‑Interpretation – klingt nach einer der spannendsten „Was wäre wenn?“-Ideen seit Jahren.
Fallout boomt als Franchise – aber die Spiele kämpfen
Während die Amazon‑Serie weiterhin erfolgreich läuft und bereits eine dritte Staffel bestätigt wurde, sieht es bei den Spielen komplizierter aus. Fallout 4 hat zwar über die Jahre an Ansehen gewonnen, doch viele Fans kritisieren weiterhin technische Probleme und Updates, die mehr kaputt machen als reparieren.
Was müsste Fallout 5 besser machen?
Nesmith nennt zwei zentrale Punkte, die Bethesda seiner Meinung nach dringend angehen sollte:
1. Eine dynamischere Welt
Bethesda‑Spiele seien in den letzten zehn Jahren „weniger dynamisch“ geworden, um Produktionsanforderungen und Spielerwartungen gerecht zu werden. Für Fallout 5 wünscht er sich wieder mehr Veränderung, Reaktivität und lebendige Systeme.
2. Bedeutungsvolle Entscheidungen – wie in Baldur’s Gate 3
Nesmith verweist auf den Erfolg von Baldur’s Gate 3:
„Es fühlte sich an, als wären alle Entscheidungen bedeutungsvoll. Bethesda‑Spiele haben sich davon vielleicht etwas entfernt.“
Fallout 5 bleibt weiterhin ein Mysterium – aber Nesmiths Einschätzungen liefern einen spannenden Blick darauf, wohin Bethesda gehen könnte… und wohin viele Fans es sich wünschen würden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich würde gerne China sehen.
Bis jetzt haben wir immer nur gesehen welche Auswirkungen die Katastrophe auf die USA hatte, aber noch nie den Direkten Gegenpart der Eskalation.
Ähm zum Glück ist er nur ein EX. Kaiju also Godzilla und Mothra etc. haben im Fallout gar nichts zu suchen. Und Fallout London hat wunderbar geklappt, es würde in jeder Gegend hervorragend passen, China z.b. einen kleinen Vorgeschmack gab es ja schon mit den DLCs in Teil 3, (allerdings auch in Amerika), persönlich denke ich haben wie die USA nun schon genug gesehen, wie oft müssen wir noch nach Washington in die Bücherei, wenn dann fände ich California ganz ok. Teil 5 finde ich sowieso fragwürdig, soll das wieder die gleiche Story sein, immer gleich Held muss aus Vault, kehrt nicht zurück wegen xy und erlebt Abenteuer, meistens sucht er/sie irgendwas. Wenn schon die Story nicht geändert wird könnte man wenigstens die Gegend ändern, sonst finde ich ist das ein Einheitsbrei wie bei den Creed Spielen immer behauptet wird.
Sehe es genauso, ich hoffe, dass sie sich mal was anderes haben einfallen lassen.
Dass nicht alle mit Amerika zufrieden sind, zeigt Fallout London
Irgendwann wenn etwas ständig in Amerika spielt, wird es auch langweilig
Ich bezweifle leider, dass man was großartig an der normalen Fallout Formel ändern wird, würde mich schon überraschen wenn doch.
Bei Fallout gefällt mir das US Setting irgendwie…wobei Europa halt auch nen extremen Reiz hätte. Tokio wäre für mich bei der Reihe nicht die erste Wahl.
Wäre schon interessant zu sehen was der Krieg außerhalb der USA so angerichtet hat und wie sich dort die Welt/Gesellschaft entwickelt hat. An sich bin ich aber offen für alles.
Na mal sehen ob die Fallout Serie überhaupt so einen langen Atem hat durchzuhalten bis dann das nächste Fallout Spiel herauskommt. Glaube ich allerdings nicht dran. Wenn es eine gute Zeit für einen Fallout Spielerelease gegeben hätte dann wäre das JETZT, wo die Serie gerade so einen Erfolg hat.