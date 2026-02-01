Fallout 5: Ex‑Skyrim‑Designer wäre „schockiert“, wenn es nicht in Amerika spielt – hält Tokio aber für die coolste Alternative.

Bruce Nesmith, ehemaliger Lead Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim, hat in einem neuen Interview über seine Erwartungen an Fallout 5 gesprochen – und seine Aussagen treffen einen Nerv in der Community. Für ihn ist klar: Die Hauptreihe wird weiterhin in Amerika spielen.

„Ich habe keine Ahnung, wo Fallout 5 spielen wird, aber es wird in Amerika sein. Ich wäre schockiert, wenn nicht.“

Damit bestätigt Nesmith eine weit verbreitete Annahme: Fallout ist als Serie so stark in der amerikanischen Retro‑Futurismus‑Ästhetik verankert, dass ein radikaler Ortswechsel unwahrscheinlich wirkt.

Tokio als Traum‑Setting – Kaiju inklusive

Trotzdem verrät Nesmith, wohin er persönlich gehen würde, wenn er freie Wahl hätte:

„Ich würde wahrscheinlich nach Asien gehen. Ich denke, Tokio wäre großartig. Man könnte Kaiju einbauen, und das würde sich sehr natürlich für die Serie anfühlen.“

Ein Fallout in Tokio – mit Mutanten‑Kaiju, Neon‑Ruinen und einer völlig anderen kulturellen Fallout‑Interpretation – klingt nach einer der spannendsten „Was wäre wenn?“-Ideen seit Jahren.

Fallout boomt als Franchise – aber die Spiele kämpfen

Während die Amazon‑Serie weiterhin erfolgreich läuft und bereits eine dritte Staffel bestätigt wurde, sieht es bei den Spielen komplizierter aus. Fallout 4 hat zwar über die Jahre an Ansehen gewonnen, doch viele Fans kritisieren weiterhin technische Probleme und Updates, die mehr kaputt machen als reparieren.

Was müsste Fallout 5 besser machen?

Nesmith nennt zwei zentrale Punkte, die Bethesda seiner Meinung nach dringend angehen sollte:

1. Eine dynamischere Welt

Bethesda‑Spiele seien in den letzten zehn Jahren „weniger dynamisch“ geworden, um Produktionsanforderungen und Spielerwartungen gerecht zu werden. Für Fallout 5 wünscht er sich wieder mehr Veränderung, Reaktivität und lebendige Systeme.

2. Bedeutungsvolle Entscheidungen – wie in Baldur’s Gate 3

Nesmith verweist auf den Erfolg von Baldur’s Gate 3:

„Es fühlte sich an, als wären alle Entscheidungen bedeutungsvoll. Bethesda‑Spiele haben sich davon vielleicht etwas entfernt.“

Fallout 5 bleibt weiterhin ein Mysterium – aber Nesmiths Einschätzungen liefern einen spannenden Blick darauf, wohin Bethesda gehen könnte… und wohin viele Fans es sich wünschen würden.