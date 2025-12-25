Fallout 5: Rollenspiel soll 600 Stunden fesseln

Bethesda‑Studio‑Design‑Director Emil Pagliarulo hat in einem neuen Interview über seine Vision für Fallout 5 gesprochen und erklärt, dass zukünftige Spiele der Reihe so umfangreich sein sollen, dass ihr sie über Hunderte von Stunden spielen könnt.
Laut Pagliarulo wünscht er sich ein Fallout‑Erlebnis, das nicht nur 20 oder 100 Stunden dauert, sondern 200, 300 oder sogar 600 Stunden Spielzeit bietet – ein Anspruch, der laut ihm zu den typischen Bethesda‑RPGs gehört.
Pagliarulo betont, dass Fallout 5 die Stärken der bisherigen Fallout‑Titel fortführen soll: eine tiefgehende Story, komplexe Systeme, starke Rollenspielmechaniken und eine offene Welt, die euch langfristig beschäftigt.
Gleichzeitig müsse sich das Spiel weiterentwickeln, um mit der Branche Schritt zu halten. Er verweist dabei auf das Beispiel des Oblivion‑Remasters, in dem Sprinten hinzugefügt wurde, weil Spieler dies erwarten – ein Feature, das im Original noch fehlte.
So lange es gut gefüllte 600h sind und nicht die typischen laufe von A nach B zu C und das mit sich ständig wiederholenden Assets.
Die meisten Umfangmonster öden mich schnell an, weil Großteil aus umherlaufen und den selben Aufgaben bestehen und die Map zugeschissen ist mit Sammelaufgaben.
Große Worte. Mal schauen ob das was wird. Ich habe da meine Zweifel.
Naja wenn gleich von anfang an offizielle Mod Unterstützung da ist sollte 600h stunden kein problem sein 🤣
600 Stunden Inhalt kann auch schnell langweilig sein wenn es alles nur die gleichen Abläufe sind, ich erinnere da gerne mal an Dragon Age Inquisition, da war dann auch irgendwann die Luft raus durch die ganzen Fetch Quests.
Fand das Spiel auch nicht so gut, hatte es nach 5 Stunden abgebrochen, weil es mich gelangweilt hat, unfassbar dass es Game of the Year 2014 geworden ist.
Da fehlt mir die Fantasie, wie man 600 Stunden sinnvoll ausfüllen soll. Das läuft dann wohl auf Onlinefeatures hinaus und die brauche ich in einem Bethesda RPG nicht.
Ich freue mich auf Fallout 5, aber künstlich strecken mit reptitiven Aufgaben muss man es wirklich nicht, aber vielleicht wird auch bei Bethesda KI der Freund und Helfer sein.
OK das ist ne Menge hoffentlich nicht fast nur aus wiederholenden Aufgaben 😅