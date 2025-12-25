Fallout 5: Rollenspiel soll 600 Stunden fesseln

Bethesda‑Studio‑Design‑Director Emil Pagliarulo hat in einem neuen Interview über seine Vision für Fallout 5 gesprochen und erklärt, dass zukünftige Spiele der Reihe so umfangreich sein sollen, dass ihr sie über Hunderte von Stunden spielen könnt.

Laut Pagliarulo wünscht er sich ein Fallout‑Erlebnis, das nicht nur 20 oder 100 Stunden dauert, sondern 200, 300 oder sogar 600 Stunden Spielzeit bietet – ein Anspruch, der laut ihm zu den typischen Bethesda‑RPGs gehört.

Pagliarulo betont, dass Fallout 5 die Stärken der bisherigen Fallout‑Titel fortführen soll: eine tiefgehende Story, komplexe Systeme, starke Rollenspielmechaniken und eine offene Welt, die euch langfristig beschäftigt.

Gleichzeitig müsse sich das Spiel weiterentwickeln, um mit der Branche Schritt zu halten. Er verweist dabei auf das Beispiel des Oblivion‑Remasters, in dem Sprinten hinzugefügt wurde, weil Spieler dies erwarten – ein Feature, das im Original noch fehlte.