Fallout 5: Serie und Spiel verschmelzen – Todd Howard enthüllt Verbindung zur Amazon-Show

Bethesda arbeitet an der Zukunft des Fallout-Franchise und hat nun bestätigt, dass Fallout 5 in einer Welt existieren wird, in der die Ereignisse der Amazon-TV-Serie stattgefunden haben oder aktuell stattfinden.

Todd Howard, Director bei Bethesda, erklärte in einem Interview mit BBC Newsbeat, dass die Serie für die Spieler und Zuschauer gleichermaßen wichtig sei, da sie nun als gleichwertige Fans des Fallout-Universums betrachtet werden. Damit wird die Handlung der Serie direkt in die Spielewelt integriert und bildet einen verbindenden Rahmen zwischen TV-Adaption und Videospiel.

Ob Charaktere aus der Serie im Spiel auftauchen werden, ist bislang unklar, doch die Bestätigung zeigt, dass Bethesda die TV-Adaption als festen Bestandteil der Lore anerkennt.

Howard betonte, dass viele Menschen Videospiele nicht spielen, aber durch die Serie dennoch Zugang zur Welt von Fallout erhalten. Dies sei entscheidend, um die Community zu erweitern und neue Fans für das Franchise zu gewinnen.

Neben Fallout 5 arbeitet Bethesda weiterhin an Fallout 76, das mit dem Burning Springs Update neue Inhalte erhalten hat.

Zudem laufen Gerüchte über ein mögliches Remaster von Fallout 3, das Teil der aktuellen Entwicklungspläne sein könnte. Ein offizielles Release-Datum für Fallout 5 gibt es natürlich noch nicht, doch die Aussagen von Howard verdeutlichen, dass die Serie und das Spiel künftig eng miteinander verbunden sein werden.