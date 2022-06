Fallout 5: Spiel erscheint erst nach The Elder Scrolls 6

Autor:, in / Fallout 5

Fans müssen auf Fallout 5 noch eine lange Zeit warten, denn das Rollenspiel wird erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen.

Die Bethesda Game Studios dürften aktuell mit Starfield mehr als genug zu tun haben. Doch bekanntlich arbeiten die Experten für Rollenspiele mit The Elder Scrolls 6 darüber hinaus schon am nächsten Spiel.

Game Director Todd Howard sagte gegenüber IGN, dass das nächste Spiel nach Starfield dann The Elder Scrolls 6 sein wird, welches sich in der Vorproduktion befinde. Danach widmet man sich wieder dem postapokalyptischen Wasteland und wird Fallout 5 entwickeln.

„Ja, Elder Scrolls 6 befindet sich in der Vorproduktion und danach werden wir Fallout 5 machen, also ist unser Terminkalender für eine Weile ziemlich voll. Wir haben auch einige andere Projekte, die wir von Zeit zu Zeit in Betracht ziehen.“

Das Studio hatte bereits im letzten Jahr schon verraten, dass man Ideen für Fallout 5 auf eine Seite Papier gebracht habe.

Wie Howard bestätigte, begann man 2015 mit Starfield. Mehr als sieben Jahre wird dieses Projekt dann also an Zeit in Anspruch genommen haben.

Fallout 5 wird also noch eine ganz Weile kein Thema sein bei den Entwicklern.