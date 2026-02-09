Fallout 5: Todd Howard: Großteil arbeitet jetzt an The Elder Scrolls 6

Todd Howard deutet Zukunft von Fallout an – aber Fallout 5 lässt weiter auf sich warten! Erst einmal The Elder Scrolls 6?

In einem neuen Interview mit Game Informer hat Todd Howard ausführlich über die Zukunft der Fallout‑Reihe gesprochen – und seine Aussagen zeigen deutlich, dass Fallout zwar aktiv weiterentwickelt wird, ein vollwertiges Fallout 5 aber noch lange auf sich warten lässt.

Howard betont zunächst, dass Fallout als Franchise bei Bethesda weiterhin eine zentrale Rolle spielt:

„Wenn man sich Fallout 76 anschaut: Wir haben nie aufgehört, Fallout zu entwickeln. Wir hatten lange Zeit ein vollständiges Team daran. Fallout ist das Franchise, an dem wir intern am meisten arbeiten – mehr als an allem anderen.“

Damit stellt er klar, dass Fallout 76 nicht nur weiterläuft, sondern dass Bethesda parallel zusätzliche Fallout‑Initiativen verfolgt.

Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus des Hauptstudios jedoch deutlich:

„Der Großteil unseres internen Teams arbeitet jetzt an The Elder Scrolls 6.“

Trotzdem bestätigt Howard, dass Bethesda weitere Fallout‑Projekte in Arbeit hat – Projekte, die bislang nicht öffentlich bekannt sind:

„Wir machen andere Dinge mit Fallout, die wir noch nicht angekündigt haben.“

Auf die Ungeduld der Fans angesprochen, reagiert Howard mit Verständnis – aber auch mit einem klaren Hinweis:

„Ich verstehe die Nervosität der Fans, dieses ‚Was kommt als Nächstes? Gebt mir mehr!‘ Aber schaut: Wir arbeiten an Dingen. Und wir warten gerne. Es wird einen Moment geben, um über die Zukunft von Fallout zu sprechen – und wir wollen diese Momente für unsere Fans besonders machen.“

Damit zeichnet sich ein klares Bild ab: Fallout bleibt ein aktives, wachsendes Franchise – aber Fallout 5 ist noch nicht in der Phase, in der Bethesda darüber sprechen möchte.

Mit The Elder Scrolls VI als Hauptprojekt und mehreren geheimen Fallout‑Initiativen im Hintergrund dürfte es noch Jahre dauern, bis ein neuer Hauptteil offiziell enthüllt wird.