Fallout 76: 21 Millionen Spieler in Appalachia

Seit mehr als sechs Jahren ist Fallout 76 nun schon erhältlich. Anfangs sah es gar nicht gut aus für das erste Open-World-Online-Rollenspiel zur Fallout-Reihe.

Doch über die Jahre hinweg hat Bethesda Game Studios das Spiel kontinuierlich verbessert und ist auf die Wünsche der Spieler eingegangen. 50 große Patches und über 20 Meilenstein-Updates hat es kostenlos gegeben.

Mehr als 21 Millionen Vaultbewohner sind es seit dem Release am 23. Oktober 2018. Das teilte der Entwickler jetzt in einem Artikel zum Jahresrückblick mit.

Gegenüber der letzten Meldung vor fast einem Jahr sind demnach vier Millionen weitere Spieler aus ihren Bunkern gekommen und haben Appalachia erkundet.

Was im vergangenen Jahr alles in Fallout 76 an neuen Inhalten hinzugekommen ist, könnt ihr im Jahresrückblick nachlesen.

Hier noch eine Statistik mit Highlights für 2024 in Zahlen: