Fallout 76: 21 Millionen Spieler in Appalachia

Millionen von Spieler haben Vault 76 seit dem Launch des Online-Rollenspiels im Oktober 2018 verlassen. Wie viele genau, hat Bethesda Game Studios jetzt verraten.

In einer Mitteilung mit der Bitte an die Fans, Fallout 76 doch bei den Steam Awards in der Kategorie „Labor of Love“ zu nominieren, verriet der Entwickler, dass mehr als 21 Millionen Vault-Bewohner in Appalachia willkommen geheißen wurden.

In der nächsten Woche dürfen sich Spieler von Fallout 76 auf das neue Update Strahlende Tiefen sowie Season 19: Wissenschaftliche Schmiede freuen. Mehr dazu hier.