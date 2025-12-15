Fallout 76: 50 % Rabatt auf Premium-Mitgliedschaft

Alte und neue Abonnenten auf Xbox und PlayStation erhalten 50% Rabatt auf das Monatsabo von Fallout 76.

Für das Online-Rollenspiel Fallout 76 können Vaultbewohner optional Fallout 1st abschließen, eine Premium-Mitgliedschaft mit diversen Vorteilen.

Mit Fallout 1st bekommt ihr etwa eine Verwertungskiste mit einem unbegrenzten Stauraum für Herstellungskomponenten, die ansonsten in der begrenzten Lagertruhe untergebracht werden müssten.

Auch könnt ihr private bzw. benutzerdefinierte Welten erstellen, um etwa allein oder nur mit Freunden in Appalachia unterwegs zu sein.

Mit dem Überlebenszelt habt ihr zudem einen jederzeit platzierbaren Schnellreisepunkt, an dem ihr euer Inventar leeren, euch neu ausrüsten oder einfach aufs Ohr hauen könnt.

Jeden Monat erhaltet ihr zudem 1650 Atome. Mit der Premium-Währung könnt ihr im Shop einkaufen gehen.

Ein Monat Fallout 1st kostet standardmäßig 14,99€. Für eine begrenzte Zeit gibt es jedoch 50 % auf das Monatsabo auf Konsolen und PC.

Während das Angebot auf Steam bis zum 5. Januar nur neuen Abonnenten vorbehalten ist, können neue und ehemalige Abonnenten auf Xbox und PlayStation bis zum 7. Januar das Angebot in Anspruch nehmen.

Einen Rabatt auf das Jahresabo gibt es übrigens nicht.

Mehr über Fallout 1st erfahrt ihr auch auf der Seite von Bethesda.