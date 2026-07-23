Fallout 76: Bethesda gibt Update zur nativen Xbox Series-Version und veröffentlicht neuen Patch

Fallout 76: Endlich neue Infos zur Xbox-Series-Version und großer Patch verfügbar.

Bethesda hat das neueste Update für Fallout 76 auf allen Plattformen veröffentlicht. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen und Gameplay-Anpassungen liefert das Studio auch einen neuen Zwischenstand zur Entwicklung der nativen Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die Arbeiten an den nativen Konsolenversionen laufen laut Bethesda weiter planmäßig.

Als nächster Schritt ist eine Testphase vorgesehen, an der Besitzer von Fallout 76 auf den Konsolen teilnehmen können.

Mit deren Start werden Konsolenspieler erstmals auch Zugriff auf den Public Test Server (PTS) erhalten. Einen konkreten Termin nannte Bethesda allerdings noch nicht.

Zahlreiche Verbesserungen für Gameplay und Events

Der Patch behebt eine Vielzahl von Fehlern in nahezu allen Bereichen des Spiels. Unter anderem wurden mehrere öffentliche Events überarbeitet, Bossgegner angepasst und verschiedene Belohnungen korrigiert.

Auch das neue Infestations-Feature wurde umfangreich optimiert. Gegner verhalten sich nun zuverlässiger, Bosskämpfe wurden für größere Spielergruppen neu ausbalanciert und Server informieren künftig alle Spieler, wenn eine Infestation erscheint oder abgeschlossen wurde. Gleichzeitig wurde die Munitionsausbeute erhöht, während legendäre Gegenstände bei normalen Gegnern seltener fallen.

Darüber hinaus behebt das Update zahlreiche Fehler bei Waffen, Rüstungen, dem C.A.M.P.-System, dem Pip-Boy, der Benutzeroberfläche sowie der allgemeinen Spielstabilität.

Bethesda weist außerdem darauf hin, dass die französische Sprachausgabe des Burning Springs Updates aufgrund von Produktionsproblemen derzeit nicht verfügbar ist. Bis zur Nachlieferung empfiehlt das Studio, Untertitel zu aktivieren.