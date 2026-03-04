Fallout 76: Bigfoot, überarbeitete Events und mehr live

Bethesda hat das kostenlose Update The Backwoods für Fallout 76 veröffentlicht. Spieler können ab sofort in den Wäldern Appalachias auf neue, spontane Begegnungen stoßen – darunter gefährliche Kreaturen, mysteriöse Kryptiden und sogar die legendäre Bigfoot‑Gestalt. Das Update steht allen Spielern sofort zur Verfügung.
Überarbeitete Aktivitäten und neue Überraschungsgegner
Viele der bisherigen Aktivitäten (ehemals „Events“) wurden überarbeitet und bieten nun bessere Belohnungen sowie ein flüssigeres Tempo. Zudem können während öffentlicher Events nun unerwartete dreifach legendäre Gegner auftauchen, die als „Uninvited Guests“ für zusätzliche Spannung sorgen.
Zu den „Gästen“ zählen unter anderem Wendigo‑Kolosse oder Deathclaws, die plötzlich in laufende Aktivitäten platzen können.
Bigfoot als neuer vier‑Sterne‑Boss
Ein besonderes Highlight ist Bigfoot, ein neuer vier‑Sterne‑Legendary‑Boss. Er kämpft mit einem umgestürzten Baumstamm und wirft riesige Mutantenzecken auf die Spieler. Wer ihn besiegt, bevor er wieder verschwindet, kann ein exklusives neues vier‑Sterne‑Waffenmod freischalten.
Verbesserungen an Ausrüstung und Benutzeroberfläche
Das Update bringt außerdem spürbare Gameplay‑Verbesserungen:
- Rüstungen wurden neu ausbalanciert, sind leichter und bieten mehr Widerstände.
- Der Pip‑Boy wurde überarbeitet und lässt sich schneller navigieren.
- Neue Tabs erleichtern das Auffinden von Items und Informationen.
Neue Season: Rip Daring kehrt zurück
Mit The Backwoods startet auch die neue Season 24: Rip Daring and the Cryptids from Beyond the Cosmos. Der Abenteurer Rip Daring nimmt es diesmal mit Bedrohungen aus dem All auf.
Spieler sammeln im Season Pass wie gewohnt S.C.O.R.E., steigen im Rang auf und lösen Tickets ein, um thematische Belohnungen freizuschalten.
Die Kombination aus neuen Gegnern, überarbeiteten Events und einer frischen Season macht The Backwoods zu einem der umfangreicheren Updates der letzten Monate.
Schaut euch den neuen Trailer an und erfahrt mehr in den offiziellen Patch Notes.
Der Big Foot Boss sieht auf jeden Fall nach einer Herausforderung aus, selbst im Fernkampf ist der gefährlich.
Hm… nicht so wirklich. Hatte ihn gestern direkt nach dem Packesel Event und mit 8 Leuten war der innerhalb einer Minute down. Der Wendigo-Koloss ist da schon ein härterer Brocken
Aha komisch, vielleicht soll der nicht von so vielen erledigt werden 🤔.
Auf jeden Fall von mehreren, da er ja nur bei öffentlichen Events spawnt. Aber vielleicht waren gestern auch mehr Leute unterwegs und man ist sonst nur zu dritt oder zu viert. Ich gucke heute Abend mal 😉
Das Game reizt mich ja schon irgendwie aber es soll im Vergleich mit den Vorgängern schlechter sein. Und für solo Player eigentlich auch nicht wirklich gut.
Pay to win soll es in schwacher Form angeblich auch haben. Hmmmmm🤔
Dazu nicht mal Crossplay. Was für ein Multiplayer Spiel sehr wichtig ist
Irgendwann schaffe ich es auch mal es zu spielen 😅