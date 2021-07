Fallout 76: Bonus-Challenge-Woche endet in Kürze

Autor:, in / Fallout 76

Die Bonus-Challenge-Woche in Fallout 76 endet schon am kommenden Dienstag.

Am 7. Juli endet Saison 4 in Fallout 76. Ergreift also die letzte Chance der Bonus-Challenge-Woche bis Dienstag, 6. Juli um 18:00 Uhr MESZ und saust mit Hilfe der zwei zusätzlichen täglichen Challenges wie ein Wirbelwind durch die finalen Ränge.

Die wöchentlichen Herausforderungen „Aufleveln“ und „Wiederholbar: XP gewinnen“ sind seit dem Debüt des Spiels jede Woche gleich. Die wöchentlichen S.C.O.R.E.-Herausforderungen funktionieren auf die gleiche Weise wie die wöchentlichen Atom-Herausforderungen.

Fallout 76 ist im Abo des Xbox Game Passes enthalten.