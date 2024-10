Fallout 76: Broadcast zum Fallout Day angekündigt

Bombenstimmung dürfte in der nächsten Woche bei den Fans herrschen, denn schließlich ist am 23. Oktober Fallout Day.

Bethesda kündigt für diesen Tag um 21:00 Uhr seinen allerersten Fallout-Broadcast an. In der Übertragung werden Jon Rush und Bill LaCoste den Zuschauern einen Einblick in die Arbeiten an Fallout 76 gewähren.

Im Anschluss findet dann zusammen mit Fallout for Hope eine Community-Parade statt.

A message from our friends @FalloutforHope. Come celebrate #FalloutDay with us on October 23! pic.twitter.com/R54X9JKujl — Fallout (@Fallout) October 16, 2024