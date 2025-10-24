Fallout 76: Burning Springs erscheint im Dezember

Kopfgelder für den Ghul erledigen Spieler im Dezember, wenn das große Burning Springs-Update für Fallout 786 erscheint und sie nach Ohio führt.

Mit dem kostenlosen Update „Burning Springs“, das ab dem 2. Dezember verfügbar ist, öffnet Fallout 76 die Tore zu einer der größten. Spieler können erstmals das postnukleare Ohio erkunden – eine wüstenähnliche Region voller Schluchten, neuer Charaktere und spannender Quests. Im Mittelpunkt steht der Ghul aus der Fallout-TV-Serie, der hier sein Debüt im Spiel feiert.

Burning Springs entstand aus den Überresten Ohios, das im Großen Krieg zerstört wurde. Die glühend heiße, karge Umgebung ist alles andere als ein friedlicher Ausflug: Neben bekannten Gegnern warten neue Bedrohungen wie die regionale Todeskrallen-Variante und der Rostkönig – ein brutaler Supermutanten-Kriegsherr, der die Region mit Vorliebe für Arenakämpfe beherrscht.

Das Update bringt ein neues Feature ins Spiel: Kopfgeldjagd-Missionen. Spieler können sich zusammenschließen, um die meistgesuchten Verbrecher Appalachias zu jagen. Die verödete Wüstenlandschaft zieht zwielichtige Gestalten an, die sich in diesem lukrativen Geschäft beweisen wollen.

Unterstützt werden die Spieler von einem bekannten Gesicht: Der Ghul, ein mysteriöser Revolverheld aus der TV-Serie (gesprochen von Walton Goggins), begleitet euch bei euren ersten Schritten in Burning Springs. Ihr trefft ihn in Highway Town – einem lebhaften Knotenpunkt im Herzen der neuen Region und übernehmt Kopfgelder für ihn.