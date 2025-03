Fallout 76: Crossplay nicht ausgeschlossen

Im Zuge des jüngsten Ghoul-Updates für Fallout 76 sprachen Creative Director Jon Rush und Senior Producer Bill Lacoste über das apokalyptische Rollenspiel.

Fallout 76 sei für das Studio weiterhin ein Erfolg. Die Popularität der Prime Video Serie bedeute für das ganze Franchise einen Push bzw. Wachstum.

Auf das Thema Crossplay-Integration angesprochen, machte er hingegen nicht allzu viele Hoffnungen. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, doch man solle auch nicht darauf warten.

Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten auf technischer Ebene scheint Crossplay auf der Liste der Entwickler nicht ganz oben zu stehen.

Über ein mögliches Crossover mit der zweiten Staffel der Serie Fallout und Fallout 76 sagte Rush, es sei wegen der zeitlichen Unterschiede schwierig.

„Nun, es ist ein bisschen schwierig, weil Fallout 76 in der Zeitlinie am weitesten zurückliegt und die Serie am weitesten voraus ist, so dass ein Crossover wegen des großen Zeitunterschieds schwer zu realisieren ist. Möglicherweise gibt es aber eine Möglichkeit, das zu tun. Wir haben darüber gesprochen. Vielleicht wird etwas davon kommen, vielleicht auch nicht. Ihr müsst dranbleiben und es selbst herausfinden.“