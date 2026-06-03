Fallout 76: Current-Gen-Version erscheint diesen Sommer

Noch in diesem Sommer soll das Online-Rollenspiel Fallout 76 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Im Zuge des frisch veröffentlichten Infestations-Updates für Fallout 76 gibt es von Bethesda neue Informationen zur geplanten Current-Gen-Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

So soll bereits im Juni eine öffentliche Testphase auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 stattfinden, an der alle Besitzer des Online-Rollenspiels teilnehmen können. Nach Abschluss der Testphase ist die Veröffentlichung per Updates noch in diesem Sommer geplant.

Folgende Features sind für die Current-Gen-Version von Fallout 76 geplant:

Angestrebte 60 FPS auf Xbox Series X|S, PS5 und PS5 Pro.

Verbesserte Sichtweiten.

Verbesserte Schatten.

4K-Auflösung (auf kompatiblen Bildschirmen) auf Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.

VRR (auf kompatiblen Bildschirmen) auf Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.

PS5 und PS4 Pro werden 1440p unterstützen, während Plattformen der vorherigen Generation weiterhin 1080p unterstützen werden.