Fallout 76: Current-Gen-Version erscheint diesen Sommer

Im Zuge des frisch veröffentlichten Infestations-Updates für Fallout 76 gibt es von Bethesda neue Informationen zur geplanten Current-Gen-Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
So soll bereits im Juni eine öffentliche Testphase auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 stattfinden, an der alle Besitzer des Online-Rollenspiels teilnehmen können. Nach Abschluss der Testphase ist die Veröffentlichung per Updates noch in diesem Sommer geplant.
Folgende Features sind für die Current-Gen-Version von Fallout 76 geplant:
- Angestrebte 60 FPS auf Xbox Series X|S, PS5 und PS5 Pro.
- Verbesserte Sichtweiten.
- Verbesserte Schatten.
- 4K-Auflösung (auf kompatiblen Bildschirmen) auf Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.
- VRR (auf kompatiblen Bildschirmen) auf Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.
- PS5 und PS4 Pro werden 1440p unterstützen, während Plattformen der vorherigen Generation weiterhin 1080p unterstützen werden.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich wird dann auch Xbox play anywhere nachgereicht 🙏
Es gab bisher noch keine Version für die Current Gen?
Hat mich auch irritiert…
Ok, das wusste ich auch noch ned.
Mit den Patch werde ich da definitiv wieder rein schauen .
Da werden einige Verbesserungen geboten. Sehr gut. Wenn ich es dann endlich starte spiele ich es in der besten Version. Sehr gut🙂
Cool 👍🏼
Ich spiele es immer mal wieder gerne.
Werde es auf jeden Fall mal bei Gelegenheit zocken.
Das hört sich gut an. Ich habe das Spiel nie gespielt, vielleicht demnächst mal.