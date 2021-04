Fallout 76: Details zu Saison 4, doppelter S.C.O.R.E. und mehr

Autor:, in / Fallout 76

Das „Geladen und entsichert“-Update für Fallout 76 nähert sich mit großen Schritten! Zeitgleich mit dem neuesten Update startet am 27. April auch Saison 4 mit einem neuen Spielbrett. Im neuesten „Aus dem Vault“-Artikel erfahrt ihr alles über die neue Saison mit dem Namen Rüstungsass in „Kalter Stahl“ und die Belohnungen, auf die ihr euch freuen dürft.

Hier machen sich Rüstungsass und die Power-Patrouille auf den Weg nach Norden, um sich dem furchterregenden Commissioner Chaos und seiner Robo-Schurkenbande, den Yukon Five, entgegenzustellen. Auch in Saison 4 könnt ihr 100 Ränge erreichen und auf eurem Weg eine bunte Vielfalt an Belohnungen einfordern.

Und wenn das immer noch nicht genug ist, dann könnt ihr euch kurz vor dem Ende von Saison 3 an diesem Wochenende doppelten S.C.O.R.E. sichern. Das Event endet am Montag, dem 19. April um 18:00 Uhr MESZ.