Fallout 76: Details zu Season 19: Wissenschaftliche Schmiede

Autor:, in / Fallout 76

Nächste Woche startet Season 19: Wissenschaftliche Schmiede in Fallout 76, die sich thematisch mit der Enklave beschäftigt.

Gestern brach in Fallout 76 die letzte Woche der aktuellen Season 18 an. Weniger als eine Woche haben Überlebende Appalachias also noch Zeit, um Aufgaben zu erledigen und sich die Belohnungen aus dem Pass zu sichern.

Bethesda Games Studios gab derweil bekannt, was euch in Season 19: Wissenschaftliche Schmiede und den kommenden Monaten erwartet. Die neue Season dreht sich thematisch um die Enklave, einer paramilitärischen Organisation, die vom KI-Supercomputer M.O.D.U.S. angeführt wird.

Der Community-Kalender hat alle Events und Ereignisse in einer Roadmap eingetragen, die in Fallout 76 bis März 2025 stattfinden werden.

Das Highlight des Updates Strahelnde Tiefen dürfte die Einführung von Haustieren sein. Zunächst wird es mit Bombay-Katze und Weißen Deutschen Schäferhund zwei Tiere geben, denen ihr ein Heim in eurem C.A.M.P. bieten könnt.

Freut euch weiterhin auf die Teslakanone und den Enklaven-Laborkittel. Mit Fallout 1st gibt es zudem M.O.D.U.S.-Terminal-Verkaufsautomat, Enklaven-Grill-Kochstation und die Enklaven-Schutzlackierung und den Plasmakernauflader.

Weitere Details zum kommenden Update bzw. Season 19 erhaltet ihr auf der offiziellen Seite.