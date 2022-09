Fallout 76: Doppelte Belohnungen gestartet, Aliens greifen am Dienstag an

Holt euch in Fallout 76 doppelte Goldbarren, S.C.O.R.E. und mehr und bereitet euch am Dienstag auf den Angriff der Aliens vor.

In der nächsten Woche startet in Fallout 76 das Event „Angreifer aus dem All“. Ab dem 4. Oktober solltet ihr euren Blick gen Himmel richten, denn zu jeder vollen Stunde wird sich ein Mutterschiff der Aliens über eines der sechs Wahrzeichen von Appalachia beamen und dort Gehirnwellensauger und Alien-Soldaten in Stellung bringen.

Schlagt die Aliens samt Anführer zurück und verdient euch Beute, Erfahrungspunkte sowie die Chance auf Waffen und C.A.M.P.-Gegenstände mit Alien-Thematik.

Auf weitere Aliens könntet ihr bei öffentlichen Events wie „Geschichten am Lagerfeuer“, „Freilandhaltung“ oder „Gegen die Schallmauer“ stoßen.

Das erste Mutterschiff schwirrt am 4. Oktober um 18:00 Uhr über euren Köpfen. Am 18. Oktober endet das Event wieder.

Wer bereits an diesem Wochenende seine Zeit in Appalachia verbringen möchte, der kann doppelte Belohnungen kassieren.

Aktuell spucken die Wechselautomaten doppelte Legendär-Scheine aus. Passend dazu gibt es im Tausch gegen eure Schatzanleihen die doppelte Tagesmenge an Goldbarren an den Goldpressen in Crater, Fort Atlas, Foundation und der Whitespring Mall. An diesen genannten Orten solltet ihr auch Minerva aufsuchen, um die Sonderangebote für goldige Baupläne wahrzunehmen.

Schließlich winkt noch doppelter S.C.O.R.E. für abgeschlossene tägliche Challenges. Ränge und Spielbrett-Belohnungen werden dadurch schneller erreicht.

Das Doppel-Angebot läuft bereits und endet am 3. Oktober um 18:00 Uhr.