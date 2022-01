Fallout 76: Doppelter-S.C.O.R.E.-Event und mehr

Ab sofort können Spieler ein paar zusätzliche Goldbarren in Fallout 76 einkassieren. Schaut dafür einfach an den Goldpressen in Foundation oder Crater vorbei, um eure hart verdienten Schatzanleihen gegen die doppelte tägliche Menge Goldbarren einzutauschen. Der Goldrausch hält noch bis zum 24. Januar, 18:00 Uhr an – danach spucken die Goldpressen wieder die normale Menge Goldbarren aus.

Angreifer aus dem All-Update

Auf dem PTS können PC-Spieler:innen bereits das im März erscheinende „Angreifer aus dem All“-Update für Fallout 76 ausprobieren und den Entwicklern Feedback zukommen lassen. Hier erfahrt ihr weitere Details, bevor ihr euch ins Playtesting stürzt.

Goldrausch- und Doppelter-S.C.O.R.E.-Event

Ab sofort und bis Montag, den 24. Januar um 18:00 Uhr erhalten Spieler für tägliche Challenges doppelten S.C.O.R.E. für die aktuelle Saison Zorbos Rache. Da er im Kampf gegen seinen Erzfeind Captain Cosmos nur wenig Geduld hat, hat er mal den Hyperdrive angeschmissen, um schneller zu den verschiedenen Planeten und damit seinen potenziellen Verbündeten zu reisen.