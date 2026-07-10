Fallout 76: Entwickler befürchtet Updates nur noch mit externem Studio

Die Zukunft der Fallout 76-Updates könnte durch die jüngsten Entlassungen bei Bethesda Game Studios beeinträchtigt werden. Ein anonymer Entwickler äußerte die Sorge, dass größere Inhalte künftig möglicherweise nur noch mit Unterstützung eines externen Studios realisiert werden können.
Wie aus einem Bericht von IGN hervorgeht, sollen mehrere Mitarbeiter ihre Bedenken über die Auswirkungen der Stellenstreichungen geäußert haben. Ein Entwickler erklärte, das Unternehmen wolle den Verlust erfahrener Mitarbeiter zunehmend durch externe Dienstleister ausgleichen. Kollegen würden bereits damit beginnen, neue Auftragnehmer einzuarbeiten.
Nach Einschätzung des Mitarbeiters sei unklar, wie Fallout 76 ohne zusätzliche Unterstützung eines externen Studios weiterhin regelmäßig mit umfangreichen Updates versorgt werden könne. Offiziell bestätigt wurde diese Einschätzung von Bethesda bislang nicht.
Ganz neu wäre eine solche Zusammenarbeit allerdings nicht. Bereits in der Vergangenheit unterstützte das Studio Double Eleven die Entwicklung von Fallout 76 und wirkte unter anderem an größeren Updates mit.
Bethesda hatte zuletzt mehrfach betont, noch Inhalte für viele weitere Jahre geplant zu haben. Ob sich diese Pläne durch die jüngsten Umstrukturierungen innerhalb der Xbox-Organisation verändern, bleibt derzeit abzuwarten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Spiel welches bei Release verhasst war, später etwas Aufwind bekam abet trotzdem aussah wie von der (vor)letzten Generation bekommt 8 Jahre später nur hin und wieder Updates? Das sollte jetzt niemand wundern.
Es sind ja nicht nur Updates, da kamen ja noch riesige neue Gebiete dazu.
F76 vergisst nur gerade was für die alteingesessenen Spieler zu bieten und mehr für Rookies und Anfänger, die durch die TV Serie neu eingestiegen sind.
Zudem mit einer der besten und lebhaftesten Communites überhaupt.
Aber altbacken sieht es immer noch aus ^^
Sollten an was neues arbeiten. Verschwendete Ressourcen. Obwohl es nicht schlecht war. Wie aber mein Vorredner schon sagte ist der Zenit überschritten
Kann mir vorstellen, dass das auch so kommen wird.Das Spiel wächst auch gar nicht mehr. Habe es persönlich nie getestet.
Sollte man echt langsam mal vernachlässigen und sich auf kommende Spiele konzentrieren, wurde lange genug unterstützt.
Gar nicht mal so unklug.
Man gibt ne Vorgabe was kommen muss und in welcher Zeit.
Beim internen hat man nach dieser Zeit dann was? Die Mitarbeiter die ganze Zeit bezahlt und ob mans dann bekommt oder nicht in den Sternen. Kohle los und vielleicht nichts erhalten.
Alle kündigen bringt nix, weiter dran arbeiten kostet wieder viel Geld und man weis noch nicht ob mans dann bekommt.
Beim externen bekommst nen Preis genannt, Liefern die nicht bekommen die nichts.
Alles eine Frage des Vertrages.
Allein dadurch strengt sich der externe aber schon mehr an und wird wohl liefern.
Und qualitativ ist es egal ob intern oder extern
Und wieder bin ich immer noch mit Kumpels im Ödland unterwegs.
Irgendwann ein Grafik–Update kommen?
Warte da eigentlich auf die Series x Version das war’s dann wohl 😅