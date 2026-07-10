Fallout 76: Entwickler befürchtet Updates nur noch mit externem Studio

Ein anonymer Bethesda-Entwickler sieht die Zukunft von Fallout 76 durch die jüngsten Entlassungen gefährdet.

Die Zukunft der Fallout 76-Updates könnte durch die jüngsten Entlassungen bei Bethesda Game Studios beeinträchtigt werden. Ein anonymer Entwickler äußerte die Sorge, dass größere Inhalte künftig möglicherweise nur noch mit Unterstützung eines externen Studios realisiert werden können.

Wie aus einem Bericht von IGN hervorgeht, sollen mehrere Mitarbeiter ihre Bedenken über die Auswirkungen der Stellenstreichungen geäußert haben. Ein Entwickler erklärte, das Unternehmen wolle den Verlust erfahrener Mitarbeiter zunehmend durch externe Dienstleister ausgleichen. Kollegen würden bereits damit beginnen, neue Auftragnehmer einzuarbeiten.

Nach Einschätzung des Mitarbeiters sei unklar, wie Fallout 76 ohne zusätzliche Unterstützung eines externen Studios weiterhin regelmäßig mit umfangreichen Updates versorgt werden könne. Offiziell bestätigt wurde diese Einschätzung von Bethesda bislang nicht.

Ganz neu wäre eine solche Zusammenarbeit allerdings nicht. Bereits in der Vergangenheit unterstützte das Studio Double Eleven die Entwicklung von Fallout 76 und wirkte unter anderem an größeren Updates mit.

Bethesda hatte zuletzt mehrfach betont, noch Inhalte für viele weitere Jahre geplant zu haben. Ob sich diese Pläne durch die jüngsten Umstrukturierungen innerhalb der Xbox-Organisation verändern, bleibt derzeit abzuwarten.