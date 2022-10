Fallout 76: Free to Play-Woche gestartet

Autor:, in / Fallout 76

Bethesda feiert 25 Jahre Fallout und hat dazu eine Free to Play-Woche zu Fallout 76 auf allen Plattformen gestartet.

Wer sich noch nicht in Fallout 76 gestürzt hat, kann jetzt bis zum 10. Oktober das postnukleare Appalachia mit Freundinnen und Freunden kostenlos unsicher machen. Fallout 76 ist während dieser Free-Play-Woche außerdem vergünstigt zu haben. So können Spielerinnen und Spieler einfach da weitermachen, wo sie in der Free-Play-Woche aufgehört haben.

Fallout 76 ist dazu im Xbox Game Pass verfügbar.