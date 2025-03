Fallout 76: Ghoul Within – Ist glatte Haut nicht überbewertet?

Autor:, in / Fallout 76

Erlebt Fallout 76 auf eine neue Art und Weise als „Ghoul“. Zum ersten Mal in der Geschichte von Fallout könnt ihr euren Charakter in einen Ghoul verwandeln!

Der Ghoul Within-Launch-Trailer für Fallout 76 präsentiert eine bedeutende Neuerung: Spieler können ihre Charaktere erstmals in der Geschichte des Spiels in einen Ghoul verwandeln.

Diese Transformation bietet spezielle Fähigkeiten wie einen „Feral Meter“ und ein Leuchten, das in dunklen Umgebungen hilfreich ist. Zusätzlich führt das Update 28 neue Perk-Karten und 2 legendäre Perks ein, die das Spielerlebnis erweitern. Zeitgleich startet Saison 20 mit dem Titel „Glow of the Ghoul“, die strahlungsbezogene Belohnungen bereithält.

Um die Verwandlung in einen Ghoul zu erleben, müssen Spieler einen speziellen Quest auf Level 50 abschließen. Diese Transformation verleiht Immunität gegenüber Strahlung und eröffnet neue Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter.

Es ist jedoch Vorsicht geboten: Ohne den Einsatz bestimmter Chemikalien besteht die Gefahr, dass der Charakter feral wird. Zudem reagieren Händler und NPCs unterschiedlich auf Ghoule, was das soziale Gefüge in Appalachia beeinflusst.

Fallout 76 Saison 20 bringt zudem ghoul-bezogene kosmetische Gegenstände und C.A.M.P.-Objekte, die das Spielerlebnis weiter individualisieren.