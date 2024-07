Fallout 76: Hinweise auf tierische Begleiter

Autor:, in / Fallout 76

Ein bereits 2021 angeteasertes und von den Spielern seitdem lange gewünschtes Feature könnte nun demnächst in Fallout 76 Einzug halten: tierische Begleiter.

In der Datamining-Discord-Community von SugarBombsRADS wurde in den jüngsten Spieldateien des Online-Rollenspiels entsprechende Hinweise dazu gefunden.

So wurde in den Dateien das Grundgerüst für ein Tutorial-System für C.A.M.P.-Haustiere entdeckt. Auch eine Grafik, die das verdeutlicht, wurde gefunden und kann in der Quelle angeschaut werden.

Schon im allerersten Fallout konnte der Hund Dogmeat als Begleiter den Spieler durchs Ödland begleiten. Auch in Fallout 4 musste man nicht zwangsläufig alleine durch das post-nukleare Boston streifen.

Wann Spieler auch in Appalachia einen vollwertigen Begleiter bzw. Haustier bekommen, das werden wir euch umgehend mitteilen, wenn Bethesda eine Ankündigung dazu macht.