Fallout 76: Infestations-Update ab sofort verfügbar, Season 4 gestartet

Das neue Infestations-Update erweitert Fallout 76 um neue Bedrohungen, Belohnungen und eine frische Saison.

Mit dem neuen Infestations-Update erweitert Fallout 76 die Spielwelt von Appalachia um neue Herausforderungen, wertvolle Belohnungen und den Start einer weiteren Saison.

Über die gesamte Karte verteilt können nun zahlreiche Orte von sogenannten Infestationen übernommen werden. Dabei handelt es sich um feindliche Stützpunkte unterschiedlicher Fraktionen und Kreaturen, die Spieler erobern und säubern können. Wer die Gefahren übersteht, darf sich auf neue Belohnungen freuen, darunter erstmals 4-Sterne-Legendärwaffen sowie neue legendäre Rüstungsmods.

Parallel zum Update startet mit Appalachia Under Siege eine neue Saison. Spieler sammeln wie gewohnt S.C.O.R.E.-Punkte, um Tickets freizuschalten und gegen zeitlich begrenzte Belohnungen einzutauschen. Dazu gehören neue Gegenstände für das C.A.M.P., frische Rüstungssets, Verbrauchsgegenstände und weitere kosmetische Inhalte.

Zusätzlich erscheint die Fallout 76: Deathclaw Pet Deluxe Edition. Besitzer erhalten Zugriff auf ein zahmes Todeskrallen-Haustier, das im eigenen Lager untergebracht werden kann. Passend dazu enthält das Paket mehrere exklusive Dekorationsobjekte, darunter ein „Don’t Pet the Deathclaw“-Schild sowie weitere Einrichtungsgegenstände.

Mit den neuen Infestationen, zusätzlichen legendären Ausrüstungsgegenständen und der gestarteten Saison erhält Appalachia erneut umfangreiche Inhalte für Veteranen und Rückkehrer gleichermaßen.

Schaut euch dazu auch die Patch Notes für das neueste Update an.