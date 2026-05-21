Fallout 76: Infestations-Update für den 2. Juni angekündigt

3 Autor: , in News / Fallout 76
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Bethesda kündigt mit „Infestations“ das nächste Update für sein erfolgreiches Open-World-Multiplayer-Spiel Fallout 76 an.

Mit dem nächsten großen Inhaltsupdate erweitert Fallout 76 sein Spielerlebnis am 2. Juni auf Xbox, PlayStation und PC.

Bethesda Game Studios hat das Update mit dem Namen „Infestations“ offiziell bestätigt, hält sich zu den konkreten Inhalten jedoch bislang noch bedeckt. Stattdessen wurde zunächst ein erstes Keyart veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung geben soll.

Welche neuen Features, Inhalte oder Gameplay-Änderungen das Update mit sich bringt, ist derzeit noch nicht bekannt. Entsprechend bleibt offen, ob Spieler neue Quests, Events oder Gegner erwarten dürfen.

Die Veröffentlichung Anfang Juni deutet jedoch darauf hin, dass weitere Details in Kürze folgen könnten, da Bethesda traditionell näher am Release zusätzliche Informationen bereitstellt.

Mit „Infestations“ setzt Fallout 76 seine kontinuierliche Update-Strategie fort, mit der das Spiel regelmäßig erweitert und angepasst wird.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fallout 76

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. EdgarAllanFloh 134220 XP Elite-at-Arms Silber | 21.05.2026 - 17:04 Uhr

    Ich hab es bis heute noch nicht gestartet. Und das wo ich ein riesiger Fallout Fan bin. Dass man da online andere Spieler trifft, ist zwar reizvoll, aber schreckt mich auch irgendwie ab.

    0

Hinterlasse eine Antwort