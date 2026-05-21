Fallout 76: Infestations-Update für den 2. Juni angekündigt

Bethesda kündigt mit „Infestations“ das nächste Update für sein erfolgreiches Open-World-Multiplayer-Spiel Fallout 76 an.

Mit dem nächsten großen Inhaltsupdate erweitert Fallout 76 sein Spielerlebnis am 2. Juni auf Xbox, PlayStation und PC.

Bethesda Game Studios hat das Update mit dem Namen „Infestations“ offiziell bestätigt, hält sich zu den konkreten Inhalten jedoch bislang noch bedeckt. Stattdessen wurde zunächst ein erstes Keyart veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung geben soll.

Welche neuen Features, Inhalte oder Gameplay-Änderungen das Update mit sich bringt, ist derzeit noch nicht bekannt. Entsprechend bleibt offen, ob Spieler neue Quests, Events oder Gegner erwarten dürfen.

Die Veröffentlichung Anfang Juni deutet jedoch darauf hin, dass weitere Details in Kürze folgen könnten, da Bethesda traditionell näher am Release zusätzliche Informationen bereitstellt.

Mit „Infestations“ setzt Fallout 76 seine kontinuierliche Update-Strategie fort, mit der das Spiel regelmäßig erweitert und angepasst wird.