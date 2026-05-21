Fallout 76: Infestations-Update für den 2. Juni angekündigt

Mit dem nächsten großen Inhaltsupdate erweitert Fallout 76 sein Spielerlebnis am 2. Juni auf Xbox, PlayStation und PC.
Bethesda Game Studios hat das Update mit dem Namen „Infestations“ offiziell bestätigt, hält sich zu den konkreten Inhalten jedoch bislang noch bedeckt. Stattdessen wurde zunächst ein erstes Keyart veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung geben soll.
Welche neuen Features, Inhalte oder Gameplay-Änderungen das Update mit sich bringt, ist derzeit noch nicht bekannt. Entsprechend bleibt offen, ob Spieler neue Quests, Events oder Gegner erwarten dürfen.
Die Veröffentlichung Anfang Juni deutet jedoch darauf hin, dass weitere Details in Kürze folgen könnten, da Bethesda traditionell näher am Release zusätzliche Informationen bereitstellt.
Mit „Infestations“ setzt Fallout 76 seine kontinuierliche Update-Strategie fort, mit der das Spiel regelmäßig erweitert und angepasst wird.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab es bis heute noch nicht gestartet. Und das wo ich ein riesiger Fallout Fan bin. Dass man da online andere Spieler trifft, ist zwar reizvoll, aber schreckt mich auch irgendwie ab.
Irgendwann werde ich das Spiel noch angehen.
Bin mal gespannt was da genau kommt