Fallout 76: Kollaboration mit Prime Video-Serie angedeutet

Nach dem überragenden Erfolg der Fallout Serie auf Prime Video wünschen sich viele Vaultbewohner von Fallout 76 eine Verbindung zwischen dem Online-Rollenspiel und der Serie.

Im Gespräch mit Variety deutete Creative Director Jon Rush jetzt eine mögliche Kollaboration an.

Beim Summer Game Fest im Juni erzählte der Publikation, dass beide Spiele zeitlich so weit auseinanderliegen, dass es zu keinen Überschneidungen käme.

„Ich denke, ein besonderes Merkmal des Spiels „Fallout 76“ ist, dass wir zeitlich am weitesten zurückliegen. Und das ist irgendwie lustig, weil die Serie am weitesten in der Zukunft spielt. Es gibt also viel Spielraum, in dem wir uns nicht unbedingt überschneiden müssen.“

„Es gibt einige Dinge, bei denen sich die Geschichten überschneiden könnten, aber wir versuchen, diese weitgehend einfach zu halten.“