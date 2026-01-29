Fallout 76: Kostenlos auf allen Plattformen spielbar

Bethesda lädt Spieler erneut kostenlos nach Appalachia ein. Fallout 76 kann ab sofort auf allen Plattformen kostenlos gespielt werden – die Aktion läuft bis zum 4. Februar und umfasst sämtliche aktuellen Inhalte.
Mit dabei ist der neue Ghoul‑Begleiter, dessen Kopfgeld‑Aufträge frische Aktivitäten ins Ödland bringen. Außerdem lässt sich erstmals in ausgewählten Wasserstellen rund um Appalachia angeln, ein Feature, das die Welt um eine entspannte, aber lohnende Nebenbeschäftigung erweitert.
Wer lieber baut, kann sein C.A.M.P. im verstrahlten Ohio‑Gebiet errichten und die neuen Landschaften erkunden.
Die Free‑Play‑Woche bietet damit einen guten Einstieg für Neulinge und eine Gelegenheit für Rückkehrer, die jüngsten Updates auszuprobieren.
Für Xbox ist Fallout 76 im Store in der Standard Edition derzeit für 7,99 Euro bzw. in der Gone Fission Deluxe Edition für 47,99 Euro zu haben.
12 Kommentare
Ich werde passen, trotzdem danke für die Info.
Trotz Gamepass integration noch nicht gespielt. Fallout 3 war glaube das längste das ich gespielt hab
New Vegas ist ja auch sehr beliebt
Auch nicht gespielt. Ich kann mich nicht so richtig in das Fallout Universum reinfinden.
Ich kann mich mit den Fallout Spielen irgendwie nicht anfreunden. Das muss an dem Setting liegen
Sehr cool. Ich brauch also überhaupt kein Gamepass Abo dazu?
Wundert mich das es noch kein Artikel gibt
das man die erste Staffel von Fallout kostenlos auf Youtube gucken kann
Vielleicht noch nicht bearbeitet und freigeschaltet die News oder nicht bekannt. In so einem Fall kannst du auch News Tipp über Kontaktformular geben.
Das stimmt… ist eine ganze coole Aktion von Amazon
Mich hat‘s eine Weile lang gut bei Laune gehalten. Dauerhaft war es dann nichts für mich. Mag auch daran liegen, dass der Campbaupart mich nicht so interessiert hat.
Ist doch im Gamepass. Danke für die Info 😊
Gut zu wissen werde es aber nicht schaffen. Muss es dann mal über der Gamepass probieren aber Bock hätte ich schon drauf.😅