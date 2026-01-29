Fallout 76: Kostenlos auf allen Plattformen spielbar

12 Autor: , in News / Fallout 76
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Fallout 76 ist eine Woche kostenlos spielbar, inklusive Ghoul‑Quests, Angeln und dem neuem Ohio‑Gebiet.

Bethesda lädt Spieler erneut kostenlos nach Appalachia ein. Fallout 76 kann ab sofort auf allen Plattformen kostenlos gespielt werden – die Aktion läuft bis zum 4. Februar und umfasst sämtliche aktuellen Inhalte.

Mit dabei ist der neue Ghoul‑Begleiter, dessen Kopfgeld‑Aufträge frische Aktivitäten ins Ödland bringen. Außerdem lässt sich erstmals in ausgewählten Wasserstellen rund um Appalachia angeln, ein Feature, das die Welt um eine entspannte, aber lohnende Nebenbeschäftigung erweitert.

Wer lieber baut, kann sein C.A.M.P. im verstrahlten Ohio‑Gebiet errichten und die neuen Landschaften erkunden.

Die Free‑Play‑Woche bietet damit einen guten Einstieg für Neulinge und eine Gelegenheit für Rückkehrer, die jüngsten Updates auszuprobieren.

Für Xbox ist Fallout 76 im Store in der Standard Edition derzeit für 7,99 Euro bzw. in der Gone Fission Deluxe Edition für 47,99 Euro zu haben.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fallout 76

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Toxic Growler 26970 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.01.2026 - 17:38 Uhr

    Trotz Gamepass integration noch nicht gespielt. Fallout 3 war glaube das längste das ich gespielt hab

    0
  3. GERxJOHNNY 59750 XP Nachwuchsadmin 8+ | 29.01.2026 - 18:04 Uhr

    Ich kann mich mit den Fallout Spielen irgendwie nicht anfreunden. Das muss an dem Setting liegen

    1
  4. wussii 54410 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.01.2026 - 18:10 Uhr

    Sehr cool. Ich brauch also überhaupt kein Gamepass Abo dazu?

    0
  5. Fire12 8480 XP Beginner Level 4 | 29.01.2026 - 18:20 Uhr

    Wundert mich das es noch kein Artikel gibt
    das man die erste Staffel von Fallout kostenlos auf Youtube gucken kann

    1
    • Homunculus 292920 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.01.2026 - 19:27 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Vielleicht noch nicht bearbeitet und freigeschaltet die News oder nicht bekannt. In so einem Fall kannst du auch News Tipp über Kontaktformular geben.

      0
  6. Gunslinger 40870 XP Hooligan Krauler | 29.01.2026 - 19:28 Uhr

    Mich hat‘s eine Weile lang gut bei Laune gehalten. Dauerhaft war es dann nichts für mich. Mag auch daran liegen, dass der Campbaupart mich nicht so interessiert hat.

    0
  8. Mr Poppell 106080 XP Hardcore User | 29.01.2026 - 20:13 Uhr

    Gut zu wissen werde es aber nicht schaffen. Muss es dann mal über der Gamepass probieren aber Bock hätte ich schon drauf.😅

    0

Hinterlasse eine Antwort