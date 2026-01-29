Fallout 76: Kostenlos auf allen Plattformen spielbar

Fallout 76 ist eine Woche kostenlos spielbar, inklusive Ghoul‑Quests, Angeln und dem neuem Ohio‑Gebiet.

Bethesda lädt Spieler erneut kostenlos nach Appalachia ein. Fallout 76 kann ab sofort auf allen Plattformen kostenlos gespielt werden – die Aktion läuft bis zum 4. Februar und umfasst sämtliche aktuellen Inhalte.

Mit dabei ist der neue Ghoul‑Begleiter, dessen Kopfgeld‑Aufträge frische Aktivitäten ins Ödland bringen. Außerdem lässt sich erstmals in ausgewählten Wasserstellen rund um Appalachia angeln, ein Feature, das die Welt um eine entspannte, aber lohnende Nebenbeschäftigung erweitert.

Wer lieber baut, kann sein C.A.M.P. im verstrahlten Ohio‑Gebiet errichten und die neuen Landschaften erkunden.

Die Free‑Play‑Woche bietet damit einen guten Einstieg für Neulinge und eine Gelegenheit für Rückkehrer, die jüngsten Updates auszuprobieren.

Für Xbox ist Fallout 76 im Store in der Standard Edition derzeit für 7,99 Euro bzw. in der Gone Fission Deluxe Edition für 47,99 Euro zu haben.