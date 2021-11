Fallout 76: Kostenlose Vorschau auf Fallout 1st und Ingame-Events

Vom 9. bis 15.1 November 2021 haben Fallout 76-Spielende die Möglichkeit, eine eingeschränkte Vorschau für Fallout 1st kostenlos zu testen. Diese beinhaltet die Mitgliedschaftsvorteile der Verwertungskiste und das Überlebenszelt. Schaut im Aktionszeitraum im Atomic Shop vorbei, um die kostenlose Fallout 1st – eingeschränkte Vorschau einzufordern.

Aktuell laufende Events in Fallout 76:

Die täglichen Doppelmutation-Operationen sind zurück! Ab sofort werden die Gegner in den täglichen Operationen über einzigartige Kombinationen zweier Mutationen verfügen – das sorgt nicht nur für eine schöne Herausforderung, sondern gewährt Spielern die doppelte Chance auf Spielwährungs-Belohnungen, doppelt so viele legendäre Kerne sowie doppelte EP. Und zusätzlich erhaltet ihr im Rahmen eines Doppelte-EP-Wochenendes die doppelte Menge Erfahrung für alle eure Anstrengungen in Appalachia. Beide Events enden am 8. November 2021.