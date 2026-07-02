Fallout 76: Leak zu Season 26 könnte viele Fans enttäuschen

9 Autor: , in News / Fallout 76
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Image: Bethesda Softworks

Ein Datamine gibt einen ersten Ausblick auf Season 26 von Fallout 76, der viele Fans enttäuschen könnte.

Ein Datamine zur Public Test Server-Version von Fallout 76 liefert einen ersten Ausblick auf die Inhalte von Season 26. Die bislang unbestätigten Informationen deuten darauf hin, dass Spieler erneut überwiegend mit überarbeiteten Versionen bereits bekannter Gegenstände rechnen müssen.

Laut dem Datamine von Nuka Knights trägt die kommende Saison den Titel „Beware the Blood Moon“ und setzt thematisch auf eine düstere Horror-Atmosphäre passend zum Herbst. Ein Großteil der bislang entdeckten kosmetischen Inhalte soll jedoch lediglich aus Re-Skins bestehender Objekte bestehen.

Als Beispiel nennen Spieler das Bloody Nurse Outfit, das offenbar auf dem bereits bekannten Krankenschwester-Outfit basiert und lediglich um Blutspritzer ergänzt wurde. Ähnlich verhält es sich mit den Vault of Terror Stairs, dem Vault of Terror Catwalk und dem Vault of Terror Floor, die den bisherigen Vault-Bauteilen stark ähneln und ebenfalls hauptsächlich mit blutigen Effekten versehen wurden.

Neben den überarbeiteten Objekten soll Season 26 aber auch einige neue Inhalte bieten. Dazu gehören unter anderem Dekorationen rund um die Kryptiden und Kultisten aus Fallout 76. So wurde ein Taxidermy Snallygaster entdeckt, der das komplette Wesen als Präparat zeigt und das bereits vorhandene Wand-Trophäenmodell ergänzt. Außerdem sollen neue Wandbilder zur Magazinreihe Tales from the West Virginia Hills hinzukommen, auf denen unter anderem der Wendigo und weitere Kryptiden zu sehen sind.

Da die Informationen aus einem Datamine der Testversion stammen, können sich die Inhalte bis zur Veröffentlichung noch ändern. Bethesda hat die Details zu Season 26 bislang nicht offiziell bestätigt.

Datamined Fallout 76 Staffel 26 Belohnungen:

Bloody Nurse Hat Tales from the West Virginia Hills Vol.1 Poster
Batty Skirt Tales from the West Virginia Hills Vol.4 Poster
Bloody Nurse Outfit Bloodstained Chemistry Workstation
„Eerie“ C.A.M.P. Title Prefix Shrug Emote
„Haunted“ C.A.M.P. Title Prefix Bat Tamer Player Icon
„Mansion“ C.A.M.P. Title Suffix Bei Player Icon
Blood Spore Plant Bed Castle Player Icon
Altar of Bones Night Person Player Icon
Axed Door Psychopath Player Icon
Boarded Up Door T-51b Player Icon
Cultist Cauldron „Psycho“ Player Title Prefix
Batty Skirt Vault Girl Cutout „Killer“ Player Title Suffix
Blood Moon Vault Boy Cutout Jack Gourdon Power Armor Paint
Bloodsucker Vault Boy Cutout Blood Moon Excavator Power Armor Paint
Psychopath Vault Boy Cutout Blood Moon Hellcat Power Armor Paint
Blood Moon Stein Blood Moon T-45 Power Armor Paint
Taxidermy Snallygaster Blood Moon T-51 Power Armor Paint
Vault of Terror Floor Blood Moon T-60 Power Armor Paint
Alto Saxophone Blood Moon T-65 Power Armor Paint
Vault of Terror House Kit Blood Moon Ultracite Power Armor Paint
Bloodstained Armor Workbench Blood Moon Union Power Armor Paint
Bloodstained Tinker’s Workbench Blood Moon X-01 Power Armor Paint
Bloodstained Weapons Workbench Bloody Mess Paint (Auto Axe)
Cultist Mansion Bloody Mess Paint (Chainsaw)
Blue Carpeted Stairs Bloody Mess Paint (Mole Miner Gauntlet)
Vault of Terror Stairs Bloody Mess Paint (Ripper)
Vault of Terror Catwalk Bloody Mess Paint (Super Sledge)
Creepy Cultist Well Collector Blasted Barrel Mod (Cryolator)
Weather Control Station (Blood Moon) Circuit Chiller Barrel Mod (Cryolator)
Fish of Appalachia: Cranberry Bog Poster Polar Lobber Barrel Mod (Cryolator)
Framed Beware The Blood Moon Wall Art Cryolator Magazine Mods
Framed Magazine Display Cold Surge Muzzle Mod (Cryolator)
Framed Magazine Display (5 Slots) Hypothermic Muzzle Mod (Cryolator)

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9 Kommentare Added

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  2. LargeHenry 23070 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.07.2026 - 13:28 Uhr

    Ich habe vor Ewigkeiten aufgehört zu spielen. Ich habe es damals zum Release angefangen und über 330 Stunden gespielt, aber das Interesse ist einfach nicht mehr da.

    Ich will endlich ein neues Fallout.
    Mir ist wirklich egal ob Teil 5 oder Remake, aber die sollen mal etwas machen. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir seit 2015 kein Fallout Singleplayer Spiel mehr bekommen haben. 😑

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      • LargeHenry 23070 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.07.2026 - 13:39 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Auf jeden Fall, ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich Fallout 4 richtig gerne gespielt habe. Den Kauf habe ich auch nie bereut und viel Spaß mit Fallout 76 gehabt, aber irgendwann ist halt auch die Luft raus.

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  5. Kait Diaz 660 XP Neuling | 02.07.2026 - 15:59 Uhr

    Fallout 76 ist für mich nach wie vor kein echtes Fallout und solange die versprochenen privaten Server weiter hinter der Bezahlschranke Fallout 1st bleiben, werde ich mich weiter in anderen Welten aufhalten.

    Bin gespannt, Xbox will doch daran arbeiten, die hochkarätigen Studios zu unterstützen und schneller Blockbuster zu liefern. Weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, wenn alle Studios und ihre Mitarbeiter ständig um ihre Jobs bangen müssen, aber denke ohnehin nicht, dass da viel bei rum kommt. Und selbst wenn würde sehr wahrscheinlich die Qualität auf der Strecke bleiben oder zumindest starke Einschnitte in Kauf nehmen müssen.

    Ich hoffe noch immer sehr auf ein Fallout 3 (Remastermake or whatever). Kein Fallout habe ich so sehr gesuchtet, ich habe ja gefühlt mehr in Megaton gewohnt als Zuhause. 😀

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