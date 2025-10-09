Fallout 76: Mischief Night Event kehrt im Oktober zurück

In Fallout 76 steht wieder Chaos auf dem Programm: Das beliebte Halloween-Event „Mischief Night“ feiert sein großes Comeback. Vom 7. bis 21. Oktober können Spieler in Appalachia erneut an den berüchtigten Streichen und Festlichkeiten teilnehmen, die erstmals im Jahr 2019 eingeführt wurden.

Während des Events erwarten euch spezielle saisonale Aktivitäten, festliche Dekorationen und besondere Belohnungen, die perfekt zur gruseligen Jahreszeit passen. Fallout 76 bietet damit auch in diesem Jahr wieder reichlich Spaß und Abwechslung für alle, die Appalachia unsicher machen wollen.