Fallout 76: Native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint 2026

Fallout 76 erhält 2026 native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Bethesda hat bestätigt, dass Fallout 76 im Jahr 2026 als native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird.

Die kommende Fassung soll die Vorteile der aktuellen Konsolengeneration voll ausschöpfen und eine verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten und eine stabilere Performance bieten.

Damit setzt Bethesda die Weiterentwicklung des langlebigen Online-Rollenspiels fort, das seit seiner Veröffentlichung stetig mit neuen Inhalten und technischen Verbesserungen versorgt wird.

Die Next-Gen-Versionen sollen Spielern ein optimiertes und flüssigeres Erlebnis bieten, während alle bisherigen Inhalte und Fortschritte übernommen werden können.