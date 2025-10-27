Fallout 76: Native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint 2026

Bethesda hat bestätigt, dass Fallout 76 im Jahr 2026 als native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird.
Die kommende Fassung soll die Vorteile der aktuellen Konsolengeneration voll ausschöpfen und eine verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten und eine stabilere Performance bieten.
Damit setzt Bethesda die Weiterentwicklung des langlebigen Online-Rollenspiels fort, das seit seiner Veröffentlichung stetig mit neuen Inhalten und technischen Verbesserungen versorgt wird.
Die Next-Gen-Versionen sollen Spielern ein optimiertes und flüssigeres Erlebnis bieten, während alle bisherigen Inhalte und Fortschritte übernommen werden können.
Ouh wieder nen Remaster?😂😂😂 Wie kommt Ms bloß auf so eine Idee? Aber vielleicht heben die sich ja von der Konkurrenz ab und bieten das dann kostenlos an😉
Ich sag nichts dazu 🤣🤣🤣
Wow… jetzt schon…? Ironie aus. Sorry, aber das kommt mindestens 3 Jahre zu spät.
Glaube ich nicht 😉
Warte mal den Hype um Staffel 2 der Serie ab. Ich denke das passt ganz gut das da im Dezember das addon komm. Nextgen ist aber definitiv zu spät, das müsste auch dieses Jahr kommen.
Wurde aber auch Zeit.
Ein sehr gutes Spiel gewesen.
Grundsätzlich: NEUE Ideen. Bitte. 😶
Die Konsolen sind zwar schon über 5 Jahre draußen, aber besser spät als nie würde ich sagen 😐.
Ich bin eher erschüttert , das sie eine Next Gen Version für einen Fallout Teil raus bringen , mit dem sich Bethesda damals zum Release extrem blamiert hat , statt mal Fallout 3 oder Vegas zu Remaken oder Fallout 1 und 2 endlich auf die Xbox zu bringen
Bethesda gibt schon ein etwas schwaches Bild ab, eine Ankündigung eines Remakes wäre auf jeden Fall gut bei der Spielerschaft angekommen.
Warum ein neues „Renake“
Bringt endlich mal Fallout 1 und 2 auf die Xbox 🙄
Oder ein Remake von Fallout 3 !!!
Mein Gott Bethesda , das kann doch nicht euer Ernst sein
Eine gute Gelegenheit das Game auch mal zu spielen, bisher kam ich leider noch nicht dazu!
Die sollen einfach endlich nen Offline Modus reinbauen. Bin mal gespannt ob das Update (wie früher üblich) gratis ist oder ob die Heuschrecke dafür zur Kasse bittet…