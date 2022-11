Fallout 76: Nuka World on Tour bringt bald Entertainment Appalachia

Autor:, in / Fallout 76

Für Campbauer ist die freie Kamera ein Highlight des kommenden Updates Nuka World on Tour. Außerdem gibt es einen riesigen, neuen Boss in Fallout 76.

Mit dem Nuka World on Tour Update am 6. Dezember werden neue öffentliche Events, ein neuer Boss und eine Menge neuer Gegenstände in Fallout 76 hinzugefügt.

Lead Designer Don Etgeton und Senior Quest Designer Carl McKevitt besuchten im Entwicklervideo die Wanderkirmes in Ash Heap, um eine Vorschau auf die Neuerungen zu liefern:

Neue Events

Most Wanted

Spin the Wheel

Tunnel of Love

Seismic Activity

Neuer Boss

Ultrazit Titan

Baumodus

Freie Kamera: Zukünftig kann im Baumodus per Knopfdruck die Kamera frei bewegt werden, was einen besseren Komfort verspricht.

Fallout 1st

Munitionskiste, um überschüssige Munition aufzubewahren, ohne Platz in der Lagerkiste zu verbrauchen.

Die Entwickler gaben am Ende des Videos auch ein paar Tipps für die Events mit auf den Weg, schaut hier einfach rein: