Fallout 76: Quest-Bug endlich beseitigt, The Big Bloom gestartet

Mit dem soeben veröffentlichten Hotfix beginnt in Fallout 76 das neue saisonale Event The Big Bloom, das frischen Wind in die postnukleare Wildnis von Appalachia bringt.

Parallel dazu sorgt das Update für technische Verbesserungen und behebt unter anderem ein hartnäckiges Problem im Rahmen der Questreihe The Catalyst.

The Big Bloom verspricht fröhlichere Farbtöne und festliche Aktivitäten rund um das Erwachen der Natur – natürlich in echter Fallout-Manier.

Spieler können sich auf neue Herausforderungen, exklusive Belohnungen und thematisch passende Welt-Events freuen, die die Region für die Dauer des Events in eine außergewöhnliche Atmosphäre tauchen.

Der Hotfix legt auch besonderen Wert auf Stabilität. Probleme mit Verbindungsabbrüchen wurden adressiert, insbesondere in Situationen, in denen Spieler mit der Ammo Storage Box interagierten. Diese Korrektur soll für ein deutlich reibungsloseres Spielerlebnis sorgen.

Besonders wichtig für viele Spieler: Der Bug in der Questreihe The Catalyst, der den Fortschritt blockierte, wurde endlich behoben.

Wer davon betroffen war, kann jetzt einfach nach Fort Atlas reisen und dort die neue Quest Forging Trust annehmen, um die Handlung fortzusetzen. Bethesda bedankt sich ausdrücklich für die Geduld der Community während der Problemanalyse und bittet für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.