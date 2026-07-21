Fallout 76: Raven Rock als große Erweiterung für 2027 bestätigt

Bethesda hat mit Raven Rock die nächste große Erweiterung für Fallout 76 angekündigt. Das Add-on soll 2027 erscheinen und eine Vorgeschichte zu Fallout 3 erzählen.

Im Mittelpunkt steht Raven Rock, der legendäre Bunker der Enklave im Capital Wasteland. Spieler erleben dessen frühe Geschichte lange vor den Ereignissen aus Fallout 3 und erfahren mehr über die Entstehung eines der bekanntesten Orte der Fallout-Reihe.

Zeitlich passt die Erweiterung in die bestehende Chronologie der Serie. Während Fallout 76 im Jahr 2102 spielt, beginnt Fallout 3 erst 2277. Raven Rock schließt damit einen Teil der historischen Lücke zwischen beiden Spielen und erweitert die Hintergrundgeschichte der Enklave.

Bethesda verweist außerdem darauf, dass Fallout 76 weiterhin von einer großen Community gespielt wird. Seit der Veröffentlichung wurden bereits fast 70 kostenlose Updates veröffentlicht. Mit Raven Rock steht nun die nächste umfangreiche Erweiterung bevor, die die Reise durch Appalachia im kommenden Jahr fortsetzen soll.