Fallout 76: Release-Termin zum kostenlosen The Pitt Content-Update

Heute hat Bethesda Softworks den Reisetermin für die The Pitt-Expedition verkündet.

Das kostenlose Inhalts-Update für das Online-Rollenspiel Fallout 76 wird demnach für alle Spieler am 13. September erhältlich sein.

In The Pitt helfen Spieler einer jungen Fraktion gegen einen Ansturm von Raidern und verdienen sich neue Belohnungen, während sie sich einen Namen machen.

„Zum ersten Mal seit Fallout 3 sind Spieler dazu eingeladen, zurück ins Nachkriegs-Pittsburgh zu reisen. Strahlung und Zerstörung haben der einstigen Industrie-Metropole schwer zugesetzt – ihre Bewohner sind zu grausamen Troggs mutiert und ein Kampf ist entbrannt zwischen den Arbeitern der Gewerkschafts-Fraktion und den Fanatikern, einer machtgierigen Raider-Truppe.“ „Verbündet euch mit der Gewerkschaft, findet mehr über ihren Hintergrund heraus und verdient neue Waffen und Rüstungen, während ihr euch einen Ruf bei der von den Raidern belagerten Fraktion aufbaut. Geht besser nicht ohne ein paar zusätzliche (Waffen-bestückte) Hände auf eure Reise, sondern versammelt ein paar Freunde und rüstet euch – die Zeit für eine Expedition ist fast gekommen!“

Die wiederholbaren Expeditionen in The Pitt sind skalierbare Missionen, die ihr wahlweise allein oder mit vier weiteren Spielern angehen könnt. Die Mission kann dabei skaliert. Die Missionen sind dabei auf Augenhöhe mit den finalen Questreihe-Missionen in Fallout 76. Also solltet ihr entsprechend vorbereitet sein.

Wer eine Expedition erfolgreich übersteht, verdient sich Erfahrungspunkte, Beute und Briefmarken. Letzteres ist eine neue Währung, die gegen mächtige und seltene Belohnungen mit Expeditionen-Thematik eingetauscht werden kann.

Mit The Pitt wird es auch ein kostenpflichtiges Recuitment Bundle geben. Es enthält das Pittsburgh-Nachbarschafts-C.A.M.P.-Kit, eine Fanatiker-Lackierung für die 10-mm-MP, ein Trogg-Plüschtier, die Fanatiker-Powerrüstungs-Lackierung und einen Fusionskernauflader.