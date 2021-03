Fallout 76: Rollenspiel eines der meistgespielten Xbox-Spiele sagt Todd Howard

Nach einem mehr oder weniger katastrophalen Start des Online-Rollenspiels Fallout 76 gelang es den Entwicklern von Bethesda mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten letztendlich das Blatt zum Guten zu wenden.

Auch wenn das Spiel sicherlich nicht perfekt ist, haben stetige Verbesserungen und Erweiterungen wie Wastelanders und Steel Dawn zu einem besseren Anklang bei der Spielerschaft geführt.

Wie Todd Howard nun während eines Microsoft-Bethesda-Roundtable-Gesprächs verriet, sei nach dem schwierigen Start Phil Spencer einer der ersten gewesen, den er um Rat gefragt habe. Unter anderem habe auch Spencers Rat geholfen das Ruder rumzureißen. Mittlerweile besitze Fallout 76 eine beeindruckend gewachsene Spielerbasis und sei derzeit sogar eines der meistgespielten Spiele auf Xbox:

„Als das Spiel startete, gab es eine ganze Reihe von Problemen, die wir hatten, und wir haben viele Leute im Stich gelassen. Es gab ehrlich gesagt sehr wenig, was wir nicht vermasselt haben. Und einer derjenigen, die ich anrief, war Phil [Spencer]. Und ich sagte: ‚Hey, es gibt so viele Dinge, mit denen wir uns befassen, welchen Rat hast du?‘ Und er brachte mich mit einigen Leuten von Xbox in Kontakt, die in der Lage sind, alle Spiele im System anzusehen und zu sehen was wichtig und was nicht wichtig für die anderen Spiele war, die es auf lange Sicht geschafft haben. Und diese Art von Rat hat uns wirklich sehr geholfen. Und jetzt, da 76 eines der meistgespielten Spiele auf Xbox ist, haben wir das unglaubliche Glück, eines von ihnen zu sein.“