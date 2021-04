Fallout 76: Saison 4 gestartet

Autor:, in / Fallout 76

Das neueste kostenlose Update für Fallout 76, „Geladen und entsichert“, ist jetzt für alle Spieler. Das Update wartet mit einigen von der Community sehnlichst erwarteten Neuerungen auf, darunter die S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts und C.A.M.P.-Plätze.

Außerdem hat Bethesda die täglichen Operationen erweitert und einige allgemeine Verbesserungen vorgenommen. Gleichzeitig startet Saison 4 mit einem neuen Spielbrett im Rüstungsass-Design. Die Patch-Notes gibt es hier.

S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts: Bethesda hat einen der häufigsten Wünsche aus der Community erfüllt: Mit S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts können Spieler ab Stufe 25 die S.P.E.C.I.A.L.-Attribute eines Charakters komplett zurücksetzen und Punkte sowie Skill-Karten neu verteilen, um leichter einen neuen Build aufzusetzen. Diese Builds können gespeichert werden und man kann zwischen ihnen wechseln.

An einer Lochkartenmaschine kann man zwischen Loadouts wechseln, Skill-Karten bearbeiten und Punkte neu verteilen. Diese Lochkartenmaschinen findet man entweder an Bahnhöfen oder man baut sich eine ins C.A.M.P. Pro Charakter können Spieler zwei Loadouts haben.

C.A.M.P.-Plätze: Dass Spieler nur ein C.A.M.P. haben können, gehört ab jetzt auch der Vergangenheit an. C.A.M.P.-Plätze ermöglichen es Spieler nun, verschiedene C.A.M.P.s zu bauen – dabei hat jedes einen eigenen Standort und Namen, ein eigenes Budget und ein eigenes Symbol auf der Karte.

Man kann zwar nur ein aktives C.A.M.P. gleichzeitig haben, aber über ein neues C.A.M.P.-Build-Widget oder die C.A.M.P.-Symbole auf der Karte kann man ganz einfach zwischen den C.A.M.P.s wechseln.

Auch das Verwalten von Gegenständen, die man zum Verkauf anbietet, ist jetzt einfacher: Verkaufsautomaten teilen nämlich ihr Sortiment über all die C.A.M.P.s. Schaukästen werden dagegen unabhängig voneinander sein, wodurch man in jedem C.A.M.P. andere Gegenstände präsentieren kann.

Saison 4

Dazu startet Saison 4 mit Rüstungsass in „Cold Steel“. In Saison 4 können Spieler wieder 100 Ränge erreichen und auf ihrem Weg eine bunte Vielfalt an Belohnungen einfordern.

Während es zwischen Rüstungsass und Commissioner Chaos auf dem Spielbrett zum Showdown kommt, können Spieler nagelneue Gegenstände freischalten, die zum ersten Mal als Belohnungen bereitstehen – beispielsweise Ausstellungspuppen, Kaulquappen-Abzeichen, zuckerfreies Nukashine und Tragekapazitäts-Booster. Weiterhin gibt es neue Powerrüstungs- und Waffen-Lackierungen, neue C.A.M.P.-Gegenstände und kosmetische Outfits im Belohnungspool.