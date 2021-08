Fallout 76: Saison-5-Hörspiele Flucht aus dem 42. Jahrhundert

Autor:, in / Fallout 76

Erlebt die unerschrockene zeitreisende Historikerin K.D. Inkwell, wie sie urplötzlich in die Zukunft katapultiert wird – und zwar direkt ins 42. Jahrhundert! Für diese Fallout 76-Saison haben die Entwickler ein dreiteiliges Radio-Drama geschaffen, von dem sie hoffen, dass es euren Ohren schmeichelt.

Hört hinein, wie Inkwell in eine dystopische Welt der Zukunft geworfen wird, wo sie nach Antworten auf so wichtige Fragen sucht wie „Welche Mysterien warten in der Zukunft?“ und „Warum können diese Delphine gehen?“.

Die Hörspielreihe wurde bereits vergangene Woche auf Englisch veröffentlicht, und falls ihr sie verpasst habt, haben wir hier die Links zu allen drei Teilen:

Teil 1:



Teil 2:



Teil 3: