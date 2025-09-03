Fallout 76: Season 22 mit C.A.M.P-Sanierung gestartet

Mehr Möglichkeiten beim Bauen und ein neuer Pass sind mit Season 22 in Fallout 76 gestartet.

Es lohnt sich jetzt mehr denn je nach einem geeigneten Platz für ein C.A.M.P. Ausschau zu halten. Denn mit dem neusten Update erhielt Fallout 76 eine Sanierung, die die Regeln beim Bau gelockert und die Benutzeroberfläche der Werkstatt überarbeitet hat.

Darüber hinaus müsst ihr keine Angst mehr haben, wichtige Gegenstände in Schrott zu verwandeln. Mit dem neuen Update lassen sich Gegenstände sperren, wodurch sie vor der versehentlichen Zerlegung geschützt sind.

Beim V.A.T.S.-System wurde zudem das manuelle Zielen verbessert, auch der Schaden und die Reichweite sind auf verschiedene Arten erhöht worden.

Mit dem neusten Update startet auch gleichzeitig Season 22, der mit „Modern Living“ einen neuen Season Pass mit 100 Stufen moderne Gegenstände und mehr enthält.

Die Patch Notes zum jüngsten Update könnt ihr hier für weitere Einzelheiten nachlesen.