Fallout 76: Serien-Ghul landet in größtem Update in Appalachia

Es soll die bisher größte Erweiterung der Spielkarte von Appalachia werden: Bethesda Game Studios kündigt Burning Springs an.
Der trockene Südosten Ohios hält zahlreiche neue Orte, Quests und Events bereit, die es im kostenlosen Update für Fallout 76 Ende des Jahres zu erkunden gilt.
Stellt euch neuen Kopfgeldjagd-Missionen und jagt Appalachias meistgesuchte Verbrecher. Angeführt werden sie vom Ghul, bekannt aus der Fallout-Serie auf Amazon.
In diesen Missionen erwarten euch zahlreiche Herausforderungen: Ihr müsst Spuren verfolgen, Hinweise sammeln und in actiongeladenen Auseinandersetzungen eure Zielpersonen stellen.
Schaut euch das Entwickler-Video zum Burning Springs Update an und verpasst auch nicht die S.P.E.C.I.A.L.-Nachricht vom Ghul (gespielt von Walton Goggins) höchstpersönlich.
Eine S.P.E.C.I.A.L.-Nachricht vom Ghul! pic.twitter.com/V5DeNpo2QK
— Fallout Deutschland (@fallout_de) October 1, 2025
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist so schlecht
Zum Glück sind Geschmäcker verschieden , ich hab schon etliche Stunden mit dem Game verbracht. Und werd auch hier wieder rein suchten ✌️
Hm, das Update kommt im Dezember 25 zeitgleich zum Start der zweiten Season von Fallout auf Amazon, wie passend.🤔
Ich schaue mal rein aber erst nachdem ich die Serie geguckt habe.😅