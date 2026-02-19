Fallout 76: Spiel profitiert laut Howard von treuer Community und Fallout-Serie

Todd Howard sprach im Kinda‑Funny‑Podcast ausführlich über die Entwicklung von Fallout 76 und zeichnete ein Bild, das deutlich macht, wie weit das Spiel seit seinem schwierigen Start gekommen ist.
Er betonte, dass Bethesda heute sehr stolz auf den Zustand des Spiels sei und dass die Community eine zentrale Rolle dabei gespielt habe, Fallout 76 zu dem zu machen, was es inzwischen ist. Die Spielerzahlen seien stabil, die Stimmung positiv, und das Team arbeite weiterhin aktiv an neuen Inhalten, die das Spiel langfristig tragen sollen.
Besonders wichtig war Howard die Bedeutung der Community. Er sagte, dass die Spieler Fallout 76 lieben und dass gerade Momente wie der Erfolg der Fallout‑TV‑Serie dem Studio neue Möglichkeiten geben, das Spiel weiterzuentwickeln. Die Serie habe zusätzliche Aufmerksamkeit gebracht und ermögliche es Bethesda, Inhalte zu aktualisieren und neue Elemente einzubauen – etwa den Ghoul, der in Burning Springs auftaucht.
Für Howard ist Fallout 76 inzwischen ein lebendiger Treffpunkt, ein Ort, an dem sich Studio und Community regelmäßig begegnen können. Das sei ein Vorteil, den man bei einem reinen Singleplayer‑Spiel nicht in dieser Form habe.
Howard machte deutlich, dass Fallout 76 für Bethesda längst kein Problemfall mehr ist, sondern eine Erfolgsgeschichte, die das Studio viel gelehrt hat. Die Entwicklung sei ein langer Weg gewesen, manchmal schmerzhaft, aber am Ende lohnend.
Heute sei das Spiel ein fester Bestandteil der Fallout‑Zukunft, getragen von einer engagierten Community und einem Team, das weiterhin mit Leidenschaft daran arbeitet.
Ist halt ein ganz anderes Gefühl mit Freunden durch die Welt zu laufen und zusammen Aufgaben zu erledigen. Oder unterwegs einfach andere Spieler kennenzulernen. Ist ja bei Elder Scrolls Online das gleiche Prinzip
Habe gerade im Store gesehen das Spiel hat nicht mal Crossplay. Das ist natürlich ein riesen Nachteil
Gutes Spiel, aber habe eher Lust auf Fallout 5.
Die Serie ist so gut… Ich hab mir erst vorgetern Fallout 3 geladen. Am Wochenende gehts los. Bin sehr gespannt^^
Ich bin dank der Serie wieder mit Fallout 4 eingestiegen und diesmal hats Klick gemacht, macht jetzt echt Spaß und diesmal zock ichs zu Ende inklusive DLCs 🙂
Weiß nicht warum ich für das Spiel mehrere Anläufe gebraucht hab, obwohl ich Fallout 3 und New Vegas ja auch sehr mochte 😀