Fallout 76: Spieler werden bald von Todeskrallen und Hunden begleitet

Fallout 76 erweitert sein Haustier-System und macht Tiere zu Begleitern im Ödland.

Nach jahrelangen Wünschen der Community erhält Fallout 76 ein neues Begleiter-System, das Haustiere künftig weit über die Grenzen des eigenen CAMPs hinaus begleiten lässt.

Bislang waren Hunde, Katzen und andere Kreaturen ausschließlich auf die Siedlungen der Spieler beschränkt. Mit dem neuen System werden diese Tiere zu sogenannten CAMPanions und können ihre Besitzer auf Reisen durch Appalachia begleiten.

Wie Creative Director Jon Rush im Rahmen des Summer Game Fest erklärte, sollen die Begleiter deutlich mehr bieten als eine rein kosmetische Funktion. Die Tiere folgen Spielern über die gesamte Karte, erkunden gemeinsam die Spielwelt und können aktiv in Kämpfe eingreifen.

Darüber hinaus werden die CAMPanions verschiedene Befehle unterstützen. Spieler können ihre Begleiter beispielsweise sitzen oder warten lassen und ihnen Angriffsziele zuweisen. Laut Rush verfügen die Tiere sogar über eigene Fähigkeiten und einen Talentbaum.

Zur Auswahl sollen nicht nur klassische Haustiere wie Hunde und Katzen stehen. Auch größere Kreaturen wie Schweine oder sogar Todeskrallen werden als Begleiter verfügbar sein.

Das neue System baut auf den bereits vorhandenen CAMP-Haustieren auf und verwandelt diese in vollwertige Begleiter für Solo-Abenteuer und gemeinsame Erkundungstouren. Bethesda arbeitet derzeit noch an verschiedenen Aspekten der Umsetzung, darunter Bewegungsanimationen und das Kampfverhalten in der offenen Spielwelt.

Langfristig könnte das Feature auch größere Auswirkungen auf Gruppenaktivitäten haben. Denkbar sind Bosskämpfe, bei denen zahlreiche Spieler gemeinsam mit ihren Begleitern antreten und so für noch chaotischere Gefechte sorgen.

Zunächst soll das CAMPanion-System im Public Test Server (PTS) getestet werden. Einen Termin für die Veröffentlichung auf den Live-Servern hat Bethesda bislang noch nicht genannt.