Fallout 76: Umfassende Überarbeitung des C.A.M.P.-Systems vorgestellt

Bethesda hat in mehreren Entwickler-Videos eine umfassende Überarbeitung des C.A.M.P.-Systems für Fallout 76 vorgestellt.

Die Aktualisierung mit dem Titel C.A.M.P. Revamp erscheint am 2. September und soll das Bauen für alle Spielertypen deutlich vereinfachen. Creative Director Jon Rush erläutert in der Vorschau, dass die bisherigen Einschränkungen beim Platzieren von Objekten aufgehoben werden.

Ihr könnt künftig das automatische Einrasten deaktivieren, Objekte frei platzieren und sogar Strukturen miteinander verschränken. Damit wird auch das Errichten sogenannter „Sky-Camps“ auf schwebenden Fundamenten möglich, was bisher durch die Spielregeln verhindert wurde.

Zusätzlich wird das Werkstatt-Menü überarbeitet, um die Navigation und das Auffinden von Bauelementen zu erleichtern. Die neue Menüstruktur soll intuitiver sein und den Zugriff auf spezifische Objekte beschleunigen.

Die Entwickler betonen, dass diese Änderungen auf direktes Feedback aus der Community zurückgehen. Im weiteren Verlauf des Jahres sind zudem Bauwettbewerbe geplant, bei denen ihr eure Kreativität unter Beweis stellen könnt und laut Rush „große Preise“ winken.