Fallout 76: Update integriert deutsche Ghoul‑Stimme

Das neue Update für Fallout 76 verbessert Appalachia spürbar, beseitigt zahlreiche Fehler und liefert sogar die neue deutsche Vertonung für den Ghoul nach.

Fallout 76 hat ein massives Update erhalten, das mit rund 30 GB Größe deutlich macht, wie umfangreich die jüngsten Verbesserungen ausfallen.

Bethesda hat zahlreiche Bereiche des Online‑RPGs überarbeitet – darunter Rüstung und Outfits, C.A.M.P.‑System, Herausforderungen und weitere Gameplay‑Elemente. Viele nervige Bugs wurden behoben, während verschiedene Mechaniken Feinschliff erhalten haben.

Ein besonderes Highlight für deutschsprachige Spieler: Bethesda bestätigt, dass mit dem Update nun auch die deutsche Sprachfassung für den Ghoul integriert wurde. Damit ist eine der auffälligsten Lücken in der Lokalisierung endlich geschlossen.

Wer alle Änderungen im Detail nachlesen möchte, findet die vollständigen Patch Notes auf der offiziellen Fallout‑76‑Seite.