Fallout 76: Vorschau auf Season 17: Pioneer Scouts Skyline Valley

Bethesda Game Studios schickt die Vaultbewohner von Appalachia ins Ferienlager. Der Entwickler stellte jetzt eine erste Vorschau auf Season 17: Pioneer Scouts Skyline Valley für das postapokalyptische Online-Rollenspiel vor.

Über die neue Saison schreibt Bethesda in seinem Blog:

„Es ist Sommer und damit Zeit für Spaß im Freien – und im Camp gibt es jede Menge zu tun. Ihr lernt das Bogenschießen, röstet Marshmallows, seziert einen Frosch, geht eine Runde Schwimmen oder Kanufahren und versucht, euch nicht im Wald zu verlaufen. Also schließt euch in dieser Saison den Pfadfinderpionieren an, um coole Ferienlager-Belohnungen zu erhalten!“

„Bewegt euch mit eurem Retro-Wohnwagen abseits der ausgetretenen Pfade, veräppelt die anderen und tut mit der Scherzpfeil-Kopfbedeckung so, als hättet ihr einen Pfeil im Kopf stecken, oder macht es euch mit dem Pfadfinderpioniere-Schwimmreifen-Stuhl am Seeufer gemütlich. Außerdem könnt ihr eurem Pfadfinderpionier-Stolz mit der Pfadfinderpionier-Powerrüstungs-Lackierung Ausdruck verleihen. Das sind nur einige der Belohnungen, die ihr mit dem Season Pass verdienen könnt.“