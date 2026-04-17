Fallout 76: Weekend Event liefert Double XP und seltene Shop-Rabatte

Für Fallout 76 ist ein neues zeitlich begrenztes Weekend-Event gestartet, das bis zum 20. April um 18:00 Uhr deutscher Zeit läuft.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen mehrere Boni, die das Spielerlebnis deutlich beschleunigen. Dazu gehört unter anderem eine doppelte Erfahrungspunkt-Ausbeute, die das schnelle Leveln ermöglicht.

Zusätzlich werden in den Daily Ops doppelte Mutationen aktiviert, wodurch sich die Herausforderungen und Belohnungen der Missionen entsprechend erhöhen.

Ergänzt wird das Event durch Minervas großen Sale, bei dem ausgewählte Inhalte im Ingame-Shop zeitlich begrenzt verfügbar sind.